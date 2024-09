Schauer, Graupel, Sonne: Durchwachsenes Wetter in Hessen

Herbstliche Temperaturen und einige Schauer begleiten die Menschen in Hessen bis zum Wochenende. Sowohl heute als auch am Freitag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Hinzu können demnach heute teils Graupel und nachmittags kurze Gewitter kommen.

Am Wochenende bleibe es hingegen meist trocken. Am Samstag wechseln sich laut DWD Sonne und dichtere Quellwolken ab, die zum Abend hin Abend Platz für größere Auflockerungen machen. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 14 bis 16 Grad. Ein klein wenig milder soll es am Sonntag werden: Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 16 und 18 Grad.