Sonne, Regen, Gewitter: Wetter bleibt wechselhaft

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ziehen heute im Tagesverlauf die Wolken ab und die Sonne lässt sich blicken. Gegen Abend kommen Schauer und Gewitter auf, örtlich kann es Starkregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

Ähnlich präsentieren sich die Temperaturen auch am Wochenende. Am Samstag und Sonntag bleibt es unbeständig, zwischen Auflockerungen ist immer wieder mit Regen oder Schauern zu rechnen. Am Sonntagabend könnte es vereinzelt Gewitter geben. Auch am Montag kann es Schauer und gewittrigen Regen geben.