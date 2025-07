Sonne, Wärme und Gewitter am Wochenende in Hessen

Zum Wochenende kehrt der Hochsommer zurück nach Hessen - mit Sonne, Wärme, aber teils auch mit Blitz und Donner. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, gibt es im Tagesverlauf in der Südwesthälfte viel Sonnenschein und nur lockere Quellbewölkung, während es im Nordosten teils bis in den Nachmittag stark bewölkt bleibt. Auch einzelne Schauer sind demnach möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen bis 24 Grad im Nordosten und bis 30 Grad am Rhein, im höheren Bergland um 23 Grad.

Der Samstag startet heiter bis sonnig und meist niederschlagsfrei. Am späten Nachmittag und Abend zieht im Südwesten starke Bewölkung und etwas Regen auf, später muss mancherorts auch mit starken Gewittern mit Starkregen gerechnet werden, vereinzelt bestehe Unwettergefahr. Dabei wird es 28 bis 31 Grad warm, in höheren Lagen 25 bis 27 Grad.

Der Sonntag bleibt zunächst trocken. Ab dem Nachmittag kommen von Westen dann teils kräftige Schauer und Gewitter mit örtlichen Unwettern auf. Die Höchsttemperaturen erreichen 27 bis 30 Grad und auf den Bergen 24 bis 26 Grad.