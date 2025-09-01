Icon Menü
Vorhersage: Sonne, Wolken und Regen in Hessen

Das Wetter bleibt zum meteorologischen Herbstanfang mit Wolken, Sonne und Regen wie es ist. Die Temperaturen werden aber fast sommerlich.
    Es bleibt wechselhaft. (Archivbild)
    Es bleibt wechselhaft. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

    Das Wetter bleibt zum Wochenstart wechselhaft mit Sonne, Wolken und auch Schauern. Zum meteorologischen Herbstanfang steigen die Temperaturen heute teils über 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Nach schauerartigem Regen gibt es zum Nachmittag Auflockerungen. Auch in den kommenden Tagen ändert sich an der Wetterlage nicht viel. Zur Wochenmitte können die Temperaturen aber noch einmal bis auf 24 Grad steigen. Am Dienstag soll es auch vereinzelt Gewitter geben.

