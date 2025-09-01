Sonne, Wolken und Regen in Hessen

Das Wetter bleibt zum Wochenstart wechselhaft mit Sonne, Wolken und auch Schauern. Zum meteorologischen Herbstanfang steigen die Temperaturen heute teils über 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Nach schauerartigem Regen gibt es zum Nachmittag Auflockerungen. Auch in den kommenden Tagen ändert sich an der Wetterlage nicht viel. Zur Wochenmitte können die Temperaturen aber noch einmal bis auf 24 Grad steigen. Am Dienstag soll es auch vereinzelt Gewitter geben.

