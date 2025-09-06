Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Vorhersage: Temperaturen von bis zu 28 Grad in Hessen

Vorhersage

Temperaturen von bis zu 28 Grad in Hessen

Am Wochenende ist der Sonnen- und nicht der Regenschirm angesagt. Zum Start in die neue Woche kann es jedoch wieder nass werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sonniges Wetter mit hohen Temperaturen am Wochenende in Hessen. (Archivbild)
    Sonniges Wetter mit hohen Temperaturen am Wochenende in Hessen. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Auf Temperaturen von bis zu 28 Grad müssen sich die Hessen am Wochenende einstellen. Am Samstag erreichen die Höchstwerte bis zu 25 Grad und am Sonntag klettern die Temperaturen auf dem Thermometer nochmals um bis zu drei Grad höher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wind weht meist schwach.

    Am Montag bleiben die Höchsttemperatur mit bis zu 25 weiter hoch. Es ist jedoch wechselnd bewölkt mit zeitweise Schauern. Auch Gewitter mit vereinzeltem Starkregen sind nach der DWD-Vorhersage möglich. Abseits von Gewittern weht der Wind meistens schwach.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden