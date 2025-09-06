Temperaturen von bis zu 28 Grad in Hessen

Auf Temperaturen von bis zu 28 Grad müssen sich die Hessen am Wochenende einstellen. Am Samstag erreichen die Höchstwerte bis zu 25 Grad und am Sonntag klettern die Temperaturen auf dem Thermometer nochmals um bis zu drei Grad höher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wind weht meist schwach.

Am Montag bleiben die Höchsttemperatur mit bis zu 25 weiter hoch. Es ist jedoch wechselnd bewölkt mit zeitweise Schauern. Auch Gewitter mit vereinzeltem Starkregen sind nach der DWD-Vorhersage möglich. Abseits von Gewittern weht der Wind meistens schwach.