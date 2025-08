Wetter ist weiter wechselhaft

In den Sommerferien ist weiterhin kein Sommerwetter in Sicht. Auch heute bleibt es in Hessen wechselnd bis stark bewölkt. Schon morgens regnet es vor allem im Süden. Später ziehen von Nordwesten teils kräftige Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Lokal kann es Starkregen geben - «vereinzelte Unwetter nicht ganz ausgeschlossen».

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23, im höheren Bergland zwischen 17 und 19 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus West, der bei Schauern und Gewittern stark böig auffrischt.

In der Nacht ziehen im Süden weitere Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen auf, die im Laufe der Nacht aber nachlassen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 14 und 11, im höheren Bergland um 9 Grad. Der Samstag sieht nicht viel anders aus. Am Sonntag könnte es etwas besser werden.