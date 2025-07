Wieder sonnigeres Wetter in Hessen erwartet

In Hessen scheint zum Ende der Woche hin wieder häufiger die Sonne. Während im Süden des Bundeslands bereits am Donnerstag mit Auflockerungen zu rechnen ist, bleibt es im Norden zunächst stark bewölkt und stellenweise regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Nordhessen liegen die Höchsttemperaturen demnach zwischen 20 und 23 Grad, an Rhein und Main sind bis zu 26 Grad möglich.

Abgesehen von einigen Wolken gibt es am Freitag laut DWD dann viel Sonnenschein. Mit höchstens 25 Grad im Nordosten und bis zu 30 Grad am Rhein wird es außerdem wieder wärmer. Der Regenschirm kann demnach zu Hause bleiben.

Auch am Wochenende zeigt sich in Hessen häufig die Sonne. Am Samstag werden Höchstwerte von bis zu 28 Grad erreicht, am Sonntag sind 26 bis 31 Grad möglich. Dazu bleibe es tagsüber an beiden Tagen meist trocken. Zum Abend hin ändert sich das aber: Am Samstag soll es dann einzelne Schauer oder Gewitter geben, am Sonntag kann es hingegen gebietsweise regnen und blitzen.