Polizei erwischt Autofahrer mit mehr als 3,5 Promille

Ein Autofahrer ist in Ober-Ramstadt nahe Darmstadt vorläufig festgenommen worden, nachdem bei ihm ein Atem-Alkoholwert von 3,55 Promille gemessen wurde. Ein Zeuge hatte der Polizei am Montag einen Mann gemeldet, der sich erst stark betrunken in einer Tankstelle aufgehalten habe und dann mit seinem Auto weitergefahren sei, wie die Polizei mitteilte.

Eine Polizeistreife spürte den Fahrer den Angaben nach auf, hielt den 64-Jährigen an und nahm ihn nach einem Alkoholtest vorläufig fest. Gegen den Mann werde jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.