Jugendlicher nach sexuellen Übergriffen festgenommen

Wegen des Verdachts mehrfacher sexueller Übergriffe auf Frauen in Plochingen und Göppingen ist ein Jugendlicher vorläufig festgenommen worden. Ermittler nahmen den 16-Jährigen am Hauptbahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag mitteilten.

Der Jugendliche soll seit Mitte Oktober jeweils am frühen Morgen sieben Frauen im Stadtgebiet von Plochingen und in Göppingen teils gewaltsam angegangen und unsittlich berührt haben. Er soll sich den Opfern unter anderem von hinten genähert und sie zu Boden gedrückt haben. Die Frauen sind zwischen 17 und 31 Jahren alt. Weil sich ihre Beschreibungen des Täters stark ähnelten, gingen die Ermittler von einem Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten aus.

Gegen den Jugendlichen aus dem Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Ulm wird unter anderem wegen des Verdachts der versuchten sexuellen Nötigung und des versuchten sexuellen Übergriffs ermittelten. Vor seiner vorläufigen Festnahme am Mittwoch hatten sich Hinweise darauf ergeben, dass der bis dato unbekannte Täter immer wieder mit dem Zug nach Plochingen fahre. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen brachte ihn die Polizei zu seinen Eltern.