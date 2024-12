Das sind die beliebtesten Baby-Namen in Hessen

Lina und Noah sind nach einer Statistik des Namensforschers Knud Bielefeld im Jahr 2023 die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Hessen. Dahinter folgen bei den Mädchen Emilia, Sophia, Emma und Hannah. Bei den Jungen sind es Matteo und Emil sowie Henry und Luca. Im vergangenen Jahr landeten bei der Auswertung des norddeutschen Namensexperten Emilia und Noah auf den beiden Spitzenplätzen in Hessen.

Und wie sieht das deutschlandweite Ranking aus?

Bei der bundesweiten Auswertung liegen Emilia und Noah in diesem Jahr vorne - und zwar zum dritten Mal in Folge. Auf den weiteren Plätzen folgen bei den Mädchen erneut Sophia und Emma, sie haben lediglich die Plätze getauscht. Bei den Jungen bleibt alles wie schon im Vorjahr und auf Platz zwei und drei landen Matteo und Elias.

In den meisten Bundesländern ähneln sich die Listen der Top-Ten-Vornamen. Auffällige Abweichungen gibt es aber beispielsweise in Berlin/Brandenburg, wo Mohammed auf Platz eins landet. In Hessen liegt der Name dagegen auf Rang neun. In Bayern ist Leon der Spitzenreiter, der Jungenname nimmt in Hessen nur Platz 10 ein.

Statistik basiert auf Geburtsmeldungen

Für die Auswertung erfasste Bielefeld nach eigenen Angaben mehr als 240.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 36 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus 391 Städten. Insgesamt gibt es dem Namensforscher zufolge in rund 450 Städten eine Geburtsklinik.

Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) heraus - jedoch später als Knud Bielefeld. Bei der Veröffentlichung der GfdS im vergangenen Mai waren ebenfalls Emilia und Noah die beliebtesten Babynamen in Hessen im Jahr 2023.