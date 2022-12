Höchste Warnstufe: Vulkan in Indonesien ausgebrochen

Der Vulkan Semeru auf der indonesischen Insel Java spuckt am Sonntag eine hunderte Meter hohe Aschewolke. Behörden haben die höchste Warnstufe ausgerufen.

Nach einem Jahr ist der Vulkan Semeru auf der indonesischen Insel Java ausgebrochen. Die Behörden haben die höchste Warnstufe ausgerufen. Wie mehrere Medien berichten, spuckte der Vulkan am Sonntag eine hunderte Meter hohe Aschewolke und bedrohte die umliegenden Orte. Den Bewohner in einem Umkreis von acht Kilometern um den Krater wurde empfohlen, das Gebiet zu verlassen. Für Japan gibt es eine Tsunamiwarnung. Diese gilt für die Inselketten Miyako und Yaeyama in der Präfektur Okinawa.

Semeru auf Java ist einer der gefährlichsten Vulkane der Erde

Der Semeru im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru ist fast 3700 Meter hoch und damit der höchste Berg der Insel Java. Sein Krater hat einen Durchmesser von 500 Metern. Er gilt als einer der aktivsten und gefährlichsten Vulkane der Erde. Seit Dezember 2020 ist er wieder verstärkt aktiv. Vor einem Jahr waren bei einem Ausbruch des Semeru 34 Menschen gestorben. Schlamm und Asche bedeckten damals mehrere Dörfer. Fast 10.000 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen.

In Indonesien gibt es etwa 130 aktive Vulkane. Der südostasiatische Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort stoßen mehrere tektonische Platten aufeinander. Deshalb ereignen sich dort besonders häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Erdbeben auf Java: Fast 300 Tote

Erst im November waren fast 300 Menschen bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 auf Java ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Menschen wurden verletzt, mindestens 61.000 verloren ihr Zuhause. Das Epizentrum befand sich nahe der Stadt Cianjur, etwa 70 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta. Weil es sich in einer geringen Tiefe von zehn Kilometern und an Land ereignete, gab es massive Schäden. Java ist zudem extrem dicht besiedelt.

Lesen Sie dazu auch