Pico del Teide erwacht: Auf Teneriffa bahnt sich wohl ein Vulkanausbruch an

Teneriffa ist eine beliebte kanarische Insel, die viele Touristen anzieht. Viele bestaunen und fotografieren dort die höchste Erhebung der Insel, den Pico del Teide. Er ist 3715 Meter hoch. Doch Wissenschaftler blicken derzeit eher besorgt auf den Teide. Denn es gibt Anzeichen, dass der Vulkan aus seinem Schlaf erwacht und dabei ist, sich aufzuheizen. Vulkanologen vom IGN und Involcan gehen davon aus, dass es zu einem Vulkanausbruch kommen wird, wenngleich noch nicht sofort, berichtet vulkane.net.

Teneriffa: Einheimische bereits über Aktivität des Teide informiert

Der Wissenschaftliche Ausschuss für die Bewertung und Überwachung vulkanischer Phänomene der kanarischen Inseln (CCES) hat Ende Januar die Einheimischen und die Touristiker mit der Mitteilung aufhorchen lassen, dass der Vulkan Teide „geophysikalische Aktivitäten aufweist, die durch erhöhte Seismizität, geodätische Verformungen und Gasausstoß gekennzeichnet sind“, wie es in einer Mitteilung der Regionalregierung der Kanaren heißt.

Icon Vergrößern Die Landschaft in der Caldera am Vulkan Teide, Spaniens höchstem Berg. Foto: Roswitha Bruder-Pasewald, dpa Icon Schließen Schließen Die Landschaft in der Caldera am Vulkan Teide, Spaniens höchstem Berg. Foto: Roswitha Bruder-Pasewald, dpa

Neben der gesteigerten Seismizität stellten Wissenschaftler nicht nur einen erhöhten Ausstoß an Kohlendioxid fest, sondern auch eine Bodenhebung, die sich im Jahresverlauf auf zehn Millimeter summierte. IGN-Direktor Itahiza Domínguez soll laut vulkane.net gesagt haben, dass die Bodenhebung gering ist, aber dennoch von wissenschaftlicher Bedeutung. Sie deute auf einen leichten Druckaufbau im vulkanisch-hydrothermalen System des Vulkans hin. Dies würde zwar keinen kurzfristig bevorstehenden Vulkanausbruch signalisieren, mittel- bis langfristig könnte er allerdings ausbrechen.

Erdbebenserie im Januar 2025 mit Magnituden zwischen 0,6 und 1,5

Der Ausschuss war nach einer Bebenserie zusammengetreten, die sich am 22. Januar nahe der Ortschaft Vilaflor am südlichen Fuß des Inselvulkans Teide ereignet hatte. Die Erdstöße hatten Magnituden zwischen 0,6 und 1,5 auf der Richterskala und ereigneten sich in Tiefen zwischen drei und 13 Kilometern. Auch am Mittwoch (5. Februar) kam es zu zwei Erdstößen nahe des Teide-Gipfels mit Magnituden knapp über 1, berichtet merkur.de.

Wann und wie der Teide ausbricht, ist unklar

„Wir wissen, dass es auf Teneriffa zu einem Ausbruch kommen kann“, sagte Itahiza Domínguez, Leiter des Nationalen Geografischen Instituts auf den Kanarischen Inseln, IGN, laut Teneriffa-News. Dass der Teide auf Teneriffa eines Tages ausbreche, sei recht sicher. Allerdings stehe nicht fest, „wann und wie“ der Vulkan auf Teneriffa ausbrechen werde. Es könne einen relativ unspektakulären Ausbruch an einem Nebenvulkan geben, oder auch eine größere Eruption durch ein Erwachen des Teide selbst.

Die Kanareninsel Teneriffa ist eines der am meisten von Touristen besuchten Reiseziele Spaniens. 2024 wurden dort zehn Millionen Gäste gezählt.