Nach wochenlanger Erdbebenserie: Vulkan in Island ausgebrochen

Nach zahlreichen Erdbeben ist am Montag ein Vulkan in Island ausgebrochen. Lava sprudelt, Schäden sind noch unklar. Gute Nachrichten gibt es aber für Flugreisende.

Wochenlang bebte die Erde, wochenlang wurde der Moment befürchtet: Nun ist der Vulkan auf der Reykjanes-Halbinsel in Island ausgebrochen. Am späten Montagabend (18. Dezember) begann die Eruption nördlich des Ortes Grindavík, wie das isländische Wetteramt in der Nacht auf seiner Website mitteilte.

Augenzeigen filmen Vulkanausbruch in Island: Große Lavafontänen

Auf Fotos und Videos in den Sozialen Medien ist zu erkennen, wie Lavafontänen gen Himmel schießen und ihn hellorange erleuchten. Rauch steigt kilometerweit in die Luft. Einige Schaulustige versammelten sich nahe des Vulkans, um das Spektakel zu beobachten. Die Polizei ruft dazu auf, vom Vulkan fernzubleiben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Wie der Geophysiker Benedikt Ofeigsson der Wetterbehörde gegenüber verschiedenen isländischen Medien erklärte, habe der Ausbruch Sundhnjúka-Krater stattgefunden. Vorsorglich wurde Grindavík bereits im November geräumt. Ob der Ort oder weitere Infratruktur in Gefahr seien, lasse sich laut Ofeigsson aktuell nicht sagen.

Vulkanausbruch bei Grindavík nach wochenlanger Erdbeben-Serie

Der isländische Präsident Guðni Jóhannesson schrieb auf Facebook, dass die Schäden und Folgen des Vulkanausbruchs noch unklar seien. Er rief die Menschen vor Ort dazu auf, "in diesem gefährlichen Moment" allen Empfehlungen der Rettungsdienste zu folgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Ausbruch des Vulkans war seit mehreren Wochen erwartet und zugleich befürchtet worden. Zahlreiche Erdbeben suchten die Region in den vergangenen Wochen heim. In Grindavík wurden rund 4000 Menschen in Sicherheit gebracht. Laut dem isländischen Radiosender RÚV durften die Anwohnerinnen und Anwohner zuletzt nur tagsüber ihre Häuser betreten, aber nicht vollständig zurückkehren.

Keine Reisewarnung oder Flugausfälle nach Vulkanausbruch in Island

Auch die Touristenattraktion Blaue Lagune war vorübergehend geschlossen. Erst am Sonntag öffnete sie wieder. Während des Vulkanausbruchs am Montag sollen keine Gäste vor Ort gewesen sein.

Lesen Sie dazu auch

Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Urlauberinnen und Urlauber für Island besteht derzeit nicht. Die örtlichen Behörden haben allerdings für die betroffene Region den Notstand ausgerufen und sie gesperrt.

Der Flugverkehr auf dem internationalen Flughafen Keflavik, der sich etwa 30 Kilometer von dem Gebiet befindet, oder der in der isländischen Hauptstadt Reykjavík, ist aktuell nicht beeinträchtigt. Das teilt der isländische Flughafenbetreiber Isavia auf seiner Website mit. Ein Flugchaos, wie 2010 nach dem Ausbruch des Eyjafjallajökull, scheint daher nicht zu drohen. (mit dpa)