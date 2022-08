Wacken Open Air 2022: Alle Infos zu Termin, Bands und Programm

In diesem Jahr findet wieder das Wacken Open Air statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Bands, Line-up, Termin, Zeitplan, Anreise und Campen beim Festival.

Das Wacken Open Air geht 2022 in die nächste Runde. Nachdem das größte Open-Air-Festivals Deutschlands, das bereits seit 1990 existiert, in den letzten beiden Jahren eine coronabedingte Pause einlegen musste, ist es nun wieder zurück.

Auch in diesem Jahr hat das Metal-Festival wieder einiges zu bieten. Über 100 verschiedene Bands treten beim Wacken Open Air 2022 auf und sorgen bei den Besucherinnen und Besuchern für Stimmung.

Welche Acts sind bei Wacken 2022 mit dabei? Wie sieht der Zeitplan aus? Wir verraten es Ihnen hier und informieren Sie über Termin, Line-Up, Zeitplan, Tickets, Anfahrt und Unterkunft des Festivals.

Video: wetter.com

Termin: Wann findet Wacken 2022 statt?

Das Wacken Open Air Festival 2022 findet in diesem Jahr von Donnerstag, dem 04. August 2022, bis Samstag, 06. August 2022, in Wacken in Schleswig-Holstein statt. Außerdem gibt es mit dem Wacken Wednesday am 03. August 2022 einen Zusatztag für das Wacken Open Air 2022.

Line-Up: Diese Bands treten bei Wacken 2022 auf

Zu den Headlinern des Wacken Open Air 2022 gehören Slipknot Judas Priest, die auf dem Festival ihr 50-jähriges Bestehen feiern und Lindemann. Hier gibt es einen detaillierten Überblick über alle Acts:

All Hail The Yeti

Alligatoah

Angel Witch

Arch Enemy

As I Lay Dying

Asrock

At The Gates

Attic

Auðn

Belphegor

Black Inhale

Bokassa

Brian Downey’s Alive And Dangerous

Burgerkill

Butcher Babies

Cadaver

Cattle Decapitation

Cemican

Cirith Ungol

Clutch

Criminal

Crypta

Danko Jones

Dead Label

Death Angel

Death SS

Deine Cousine

Dirkschneider

Disconnected

Dope

Doyle

Einherjer

Endseeker

Eric Fish & Friends

Fateful Finality

Feuerschwanz

Freedom Call

Gaerea

Gluecifer

Grave Digger

Gwar

Hämatom

Haggard

Hate

Hypocrisy

Ill Niño

Imperium Dekadenz

Implore

Indian Nightmare

In Extremo

Infected Rain

Judas Priest

Kadavar

Kampar

Kissin‘ Dynamite

Knasterbart

Lacuna Coil

Letzte Instanz

Limp Bizkit

Lordi

Lost Society

Loudness

Lucifer

Mantar

Me And That Man

Mercyful Fate

Mister Misery

Michael Monroe

Moonspell

Mork

Mr. Irish Bastard

Nasty

Neaera

New Model Army

Nothgard

Nytt Land

Onslaught

Orden Ogan

Overkill

Perturbator

Pestisilence

Phil Campbell And The Bastard Sons

And The Bastard Sons Rectal Smegma

Reliquiae

Rose Tattoo

Rotting Christ

Scardust

Skyforger

Skyline

Slope

Soen

Spidergawd

Static-X

Storm Seeker

Stratovarius

Striker

Suicidal Angels

Surgical Strike

Tarja

The Drift

The Halo Effect

The Iron Maidens

The Night Flight Orchestra

The Other

The Rise of Mictlan

Therapy?

Thundermother

Tiamat

Till Lindemann

Tribulation

Venom

Verheerer

Visions Of Atlantis

Voice Of Baceprot

Vomitory

Vulture

Walkways

Watch Out Stampede

Wind Rose

Diese Bands sind beim Wacken Wednesday vertreten:

Lesen Sie dazu auch

Avantasia

Brothers Of Metal

Epica

Gloryhammer

Varang Nord

Lindemann ist einer der Acts bei Wacken 2022. Foto: Axel Heimken, dpa (Archivbild)

Zeitplan: Das Programm von Wacken 2022

Bisher wurde noch kein konkreter Zeitplan für das Wacken Open Air 2022 veröffentlicht. Sobald der Ablauf und das konkrete Programm feststehen, reichen wir die entsprechenden Infos an dieser Stelle nach.

Tickets: Gibt es noch Eintrittskarten für Wacken 2022?

Die Tickets für das Wacken Open Air 2022 sind bereits vollständig ausverkauft. Allerdings gibt es noch eine Möglichkeit, an eine Eintrittskarte für die Veranstaltung zu kommen.

Über die offizielle Ticketbörse auf der Webseite des Festivals können Tickets von Ticketbesitzern, die ihre Eintrittskarte weiterverkaufen möchten, anonym und zum Originalpreis erworben werden.

Anreise: So kommt man zum Festivalgelände von Wacken 2022

Mit dem Auto lässt sich das Festivalgelände von Wacken 2022 über die beiden Autobahnen A7 und A23 erreichen. Die Adresse lautete Hauptstraße 47 in 24869 Wacken. Die Anfahrt ist laut Veranstalter großflächig ausgeschildert. Vor Ort wird man von einem Einweiser zu seinem Stellplatz gelotst.

Das Wacken Open Air 2022 findet im Ort Wacken statt. Foto: Carsten Rehder, dpa (Archivbild)

Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, hat unter anderem von Hamburg und Itzehoe die Möglichkeit dazu. Von beiden Städten aus werden unterschiedliche Shuttleservices angeboten, die einen direkt zu dem Festival bringen.

Unterkunft: Camping beim Festival Wacken 2022

Beim Wacken Open Air 2022 werden die Besucherinnen und Besucher auf einem riesigen Campingplatz untergebracht. Gecampt wird auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und Feldern direkt im Umfeld des Geländes. Das Camping ist im Ticketpreis mit enthalten. Dies gilt nicht nur für das Camping in Zelten, sondern auch in Wohnmobilen und Wohnwagen.

Beim Waken Open Air 2022 werden die Besucher auf einem großen Campingplatz untergebracht. Foto: dpa (Archivbild)

Der Campingplatz ist mit kostenlosen Duschen und Toiletten ausgestattet. Außerdem gibt auf dem Gelände Lichtmasten, Frühstückszelte, Einkaufsmöglichkeiten und Verkaufsstände für Speisen und Getränke. Gegen einen Aufpreis kann auch im Container-Hotel auf dem Gelände übernachtet werden.