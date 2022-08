Wacken 2022 kostenlos im Live-Stream - und TV? Infos zur Übertragung

Wacken 2022 wird auch von Zuhause aus zu sehen sein. Hier erfahren Sie alles rund um die kostenlose Übertragung im Live-Stream und die Übertragung im TV.

Zwei Jahre lang fiel das größte Metal-Festival der Welt aus. Schuld daran war die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Einschränkungen. Doch dieses Jahr ist es wieder so weit: Anfang August versammeln sich tausende Menschen im kleinen Dörfchen Wacken, um gemeinsam beim Wacken Open Air 2022 ihre Musik zu feiern .

Doch die Möglichkeit, an der Sause in Norddeutschland teilzunehmen, haben nicht alle, die es wollen. Denn die Tickets waren bereits nach kürzester Zeit ausverkauft. Für all diejenigen, die dabei leider leer ausgegangen sind, gibt es dieses Jahr allerdings die Möglichkeit, die Konzerte auch von Zuhause aus zu verfolgen. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung des Festivals im TV und Stream.

Die Live-Übertragung des Wacken Open Air 2022 im TV und Stream

Das Open Air in Wacken wartet auch 2022 wieder mit einem gewaltigen Aufgebot von Künstlern auf. Alles, was Rang und Namen in der Metal-Szene hat, ist auf dem Festival vertreten. Als logische Konsequenz aus der schieren Menge an Acts gibt es auf dem Festival nicht nur eine Bühne. Wer als Festival-Besucher also vor Ort ist, hat die Qual der Wahl: Er kann immer nur bei einer Bühne sein.

Für diejenigen, die auf das Gefühl des Live-Besuchs von Wacken 2022 verzichten müssen, ist das immerhin ein Trost. Denn es gibt gleich mehrere Streams, auf denen nicht nur die Auftritte auf der Harder and Faster-Stage, sondern auch die der Louder-Stage und des Bullhead-City-Circus übertragen werden.

Ermöglicht wird die Übertragung durch die Telekom. Diese überträgt das Festival auf ihrem TV-Sender MagentaTV. Diesen kann allerdings nur empfangen, wer ein entsprechendes Abo abgeschlossen hat. MagentaTV gibt es in verschiedenen Kombi-Paketen, in Verbindung mit einem Internet-Anschluss der Telekom oder ohne. Das günstigste Abo gibt es ab einem Kostenpunkt von 10€ pro Monat.

Wer sich das Wacken Open Air 2022 lieber im Stream ansehen möchte, der kann ebenfalls auf das Angebot der Telekom zurückgreifen. Mit dem Streamingdienst MagentaMusik ist es möglich, das gesamte Konzert zu verfolgen. Das Beste daran ist jedoch, dass es komplett kostenlos ist. Das Wacken-Festival kann so auf jedem Smartphone, Tablet oder sonstigem Gerät gestreamt werden.

Die Übertragung von Wacken 2022:

Free-TV: -

Pay-TV: MagentaTV

(Kostenloser) Stream: MagentaMusik

Wacken 2022: Termin und Uhrzeit der Übertragung

Das Wacken Open Air 2022 findet vom Donnerstag, dem 4. August, bis zum Samstag, dem 6. August, statt. An diesen Tagen ist auch der Live-Stream von MagentaMusik freigeschalten. Ab diesem Zeitpunkt ist es für die Zuschauer möglich, zwischen den beiden Streams hin- und her zu switchen, um sich die Highlights des Festivals ansehen zu können.

Das genaue Sendeprogramm hat MagentaTV noch nicht bekannt gegeben. Grund dafür ist, dass es auch aufgrund der andauernden Corona-Pandemie noch zu Änderungen kommen kann. Doch fest steht, dass die Main-Acts des Festivals bei Magenta sowohl im TV als auch kostenlos im Stream zu sehen sein werden.