Wacken 2023 im Live-Stream: Übertragung bei MagentaMusik

Anfang August wird wieder ordentlich geheadbangt beim Wacken Open Air 2023. Infos zum Live-Stream des Heavy-Metal und Hard-Rock Festivals erfahren Sie hier.

Für Fans von Heavy-Metal und Hard-Rock steht im Sommer eines jeden Jahres eine Adresse besonders im Fokus: Das Wacken Open Air 2023 im schleswig-holsteinischem Wacken. Mehr als 180 Bands und Solo-Acts aus 30 Ländern sorgen für die passende Musik, um ordentlich zu Headbangen. Im letzten Jahr konnte das Open-Air-Festival über 80.000 Metal-Heads verbuchen. Erstmalig findet das Event statt an drei Tagen in diesem Jahr für vier Tage statt. Falls Sie für dieses Jahr keines der begehrten Tickets ergattern konnten, können Sie dennoch die Riffs Ihrer Lieblingsbands live miterleben. Wie das Wacken Open Air 2023 per Live-Stream verfolgt werden kann, das erfahren Sie hier.

Heavy-Metal und Hard-Rock: Übertragung des Wacken Open Air 2023

Das Wacken Open Air findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 5. August 2023 im schleswig-holsteinischen Wacken statt. Das Event ist seit längerer Zeit restlos ausverkauft. Allerdings wird durch MagentaMusik ein Live-Stream geboten, um das Open Air auch von zuhause miterleben zu können. Bei MagentaMusik handelt es sich um eine kostenlose Streaming-Plattform speziell für Musikinhalte. Dabei werden zahlreiche Festivals und Konzerte, wie beispielsweise das Wacken Open Air Festival 2023 live übertragen.

Natürlich ist es unmöglich, bei über 180 Bands und Solo-Acts jedes einzelne Konzert zu übertragen. Der Live-Stream von MagentaMusik beschränkt sich daher auf die Übertragung der Faster und Harder Stage. An allen vier Tagen kommt somit eine Menge Live-Musik zusammen.

Wacken 2023 im Live-Stream: Übertragung und Programm

Der Live-Stream von MagentaMusik überträgt die Faster und Harder Stage an allen vier Tagen. Start ist am 2. August um 15.55 Uhr. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen nun eine Übersicht mit den jeweiligen Bands, sowie Künstlerinnen und Künstlern, die auf beiden Stages ab dem 2. August zu sehen sein werden.

Mittwoch, 2. August 2023:

Faster

16.00 - 17.00: Holy Moses

17.45 - 18.45: Skindred

19.45 - 21.00: Broilers

22.00 - 00.00: Doro (40th Anniversary Show)

Louder

12.00 – 12.45: Skew Siskin

13.30 – 14.30: Nervosa

15.15 – 16.15: Deine Cousine

17.15 – 18.15: Ankor

19.00 – 20.00: Battle Beast

21.15 – 22.30: Beyond The Black

Donnerstag, 3. August 2023

Faster Stage:

16.00 – 17.00: Vixen

18.45 – 20.00: Hammerfall

22.00 – 00.00: Helloween

Harder Stage:

15.00 – 15.45: Skyline

17.15 – 18.30: Uriah Heep

20.15 – 21.45: Kreator

Freitag, 4. August 2023:

Faster Stage:

14.00 – 15.00: Amaranthe

16.30 – 17.30: Trivium

19.15 – 20.45: Megadeth

23.15 – 00.30: Wardruna

Harder Stage:

12.45 – 13.45: Kärbholz

15.15 – 16.15: While She Sleeps

17.45 – 19.00: Santiano

21.00 – 23.00: Iron Maiden

00.45 – 02.00: Lord Of The Lost

Samstag, 5. August 2023:

Faster Stage:

12.45 – 13.45: Delain

15.15 – 16.15: Jinjer

17.45 – 19.00: Killswitch Engage

20.45 – 22.15: Heaven Shall Burn

00.15 – 01.30: Dropkick Murphys

Harder Stage: