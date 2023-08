Wacken Open Air 2023: Alle Infos zu Termin, Bands und Programm

Auch 2023 findet wieder das Wacken Open Air Festival statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Bands, Line-up, Termin, Zeitplan und Tickets beim Festival.

Das Wacken Open Air geht 2023 in die nächste Runde. Bereits seit 1990 feiern Fans beim Festival in Schleswig-Holstein die Metal-Musik. Letztes Jahr konnte das Open-Air-Event nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder stattfinden.

Über 100 verschiedene Bands sind Anfang August mit dabei. Auf der Webseite beginnen die Veranstalter die ergänzende Programmbeschreibung mit den Worten: "Falls über 150 Konzerte nicht reichen". Neu 2023: Das W:O:A findet erstmals offiziell vier Tage lang statt.

Wie ist das Line-up bei Wacken 2023? Was steht auf dem Zeitplan? Und wo gibt es Tickets zu kaufen? Alle Infos rund um das Metal-Festival finden Sie hier in diesem Artikel.

Termin: Wann findet das Wacken Open Air 2023 statt?

Das W:O:A Festival findet 2023 wie gewohnt Anfang August statt. Vom Mittwoch, 2. August, bis zum Samstag, 5. August 2023, verwandelt sich die Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein in eine Musikveranstaltung mit jeder Menge Metal-Fans. Erstmalig dauert das Wacken Open Air 2023 offiziell vier Tage.

Line-Up: Diese Bands sind bei Wacken 2023 dabei

Zu den Headlinern des Wacken Open Air 2023 gehören Iron Maiden, Megadeth, Dropkick Murphys und Wardruna. Zusätzlich feiern einige Bands langjährige Jahrestage wie ihren 20., 25., 40. oder sogar den 50. Doch auch einige neue Bands sind 2023 zum ersten Mal Teil des Festivals. Auch das Finale des Metal Battle, ein internationaler Wettbewerb zwischen noch nicht unter Vertrag-stehender Metal-Bands, findet statt.

Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über alle Acts:

0% Mercury (zum ersten Mal dabei)

(zum ersten Mal dabei) Abbath

Acoustic Steel

Ad Infinitum (zum ersten Mal dabei)

Adrian Kühn und Franzi Kusche (zum ersten Mal dabei)

und Franzi Kusche (zum ersten Mal dabei) Alestorm

Alien Rockin Explosion

Amaranthe

All for Metal (zum ersten Mal dabei)

All Hail The Yeti

Amorphis

AndrelamusiA (Metal Battle Israel)

Israel) Aneuma (Metal Battle Spain )

) Angus McSix (zum ersten Mal dabei)

Asrock

Autumn Bridge (zum ersten Mal dabei)

Baest

Battle Beast

Beast Be'lakor (zum ersten Mal dabei)

Beartooth (zum ersten Mal dabei)

Beyond The Black

Biohazard (Original Line-Up Exclusive German Festival Gig 23)

Blaas of Glory

Black Mirrors (zum ersten Mal dabei)

Black Tooth (Metal Battle Caucasia & Turkyie)

& Turkyie) BlackSheep (Metal Battle Romania)

Romania) Blitzkid

Brand of Sacrifice (zum ersten Mal dabei)

Bloodbath

Burning Witches

Brunhilfe (zum ersten Mal dabei)

Bütcher (zum ersten Mal dabei)

Caliban

Cam Cole (zum ersten Mal dabei)

(zum ersten Mal dabei) Carpathian Forest

Celler Darling

Cemican

Chaosbay (zum ersten Mal dabei)

Chuan-Tzu (zum ersten Mal dabei)

CorbraKill (zum ersten Mal dabei)

Crematory

Cypecore

Damnation Defaced

Dark Tranqulility

dAragnan

Death In Taiga (Metal Battle Lithuania )

) Der W

Defleshed

Deicide (Special Legion Show)

Delain

Depressive Age (zum ersten Mal dabei)

DepriVation (Metal Battle Australia & New Zealand)

Australia & New Zealand) Detraktor

Dezperadoz

Die beschissenen Sechs

Diesanera (Metal Battle Italy )

) Donots (zum ersten Mal dabei)

Dog Eat Dog

Doro (40. Jahrestag)

Drain (zum ersten Mal dabei)

Dropkick Murphys (zum ersten Mal dabei)

(zum ersten Mal dabei) Dust Bold (zum ersten Mal dabei)

Dying Fetus

Eivor (zum ersten Mal dabei)

Electric Callboy (Exclusive DJ Set at Krombacher Stammtisch)

Empire State Bastard (zum ersten Mal dabei)

Employed To Serve (zum ersten Mal dabei)

Enemy Inside (zum ersten Mal dabei)

Ensiferum

Erasing Mankind (zum ersten Mal dabei)

Ereb Altor (zum ersten Mal dabei)

Erik Cohen (zum ersten Mal dabei)

(zum ersten Mal dabei) Evergrey

EvilDead (zum ersten Mal dabei)

Eyes (zum ersten Mal dabei)

Extinct (zum ersten Mal dabei)

Faun

Fadrait (Metal Battle USA )

) Ferocious Dog (zum ersten Mal dabei)

Finntroll

Focus (zum ersten Mal dabei)

(zum ersten Mal dabei) Forastero Western Metal (Metal Battle Uruguay )

) Frog Bog Dosenband

Frozen Soul (zum ersten Mal dabei)

Get The Shot (zum ersten Mal dabei)

Ghetto Ghouls (zum ersten Mal dabei)

Ghostkid (zum ersten Mal dabei)

Hafensaengers (zum ersten Mal dabei)

Hammerfall

Hardbone

Harpyie

Havukruunu (zum ersten Mal dabei)

Heaven Shall Burn

Haevy Metal Barpiano

Helloween

Heriot (zum ersten Mal dabei)

Hidden Intent (zum ersten Mal dabei)

Holy Mess (letzte deutsche Open Air Show)

(letzte deutsche Open Air Show) Holy Mother (zum ersten Mal dabei)

Horrid Sight (Metal Battle Mexico )

) Hostage (zum ersten Mal dabei)

Igorr (zum ersten Mal dabei)

Imminence

Immolation

Iron Maiden

J.B.O (spezielle Frühshoppen Show)

Jag Panzer

Jinjer

Kärbholz

Kataklysm

Killswitch Engage

Knife

Koldbrann

Konvent (zum ersten Mal dabei)

Kreator

Krownest (Metal Battle Iceland )

) Kumpels in Kutten

Leaves' Eyes

Left Ovr

Legion Of The Damned

Lord Of The Lost

Maltworm (Metal Battle Bulgaria)

Bulgaria) Mambo Kurt

Maschine's Last Night Show

Marco Mendoza

Marty Friedam (zum ersten Mal dabei)

Masterplan (20. Jahrestag)

Megadeth

Mesmera (Metal Battle Ex-Yugoslavia )

) Messticator (zum ersten Mal dabei)

Metaklapa (zum ersten Mal dabei)

Metal Disco

Metal Yoga

Metternich (Metal Battle Austria )

(Metal ) Middle Grounds (Metal Battle South Africa )

) Misery Oath (zum ersten Mal dabei)

Motörizer

Monsters of Liedermaching (zum ersten Mal dabei)

Morast (zum ersten Mal dabei)

Mr. Hurley und die Pulveraffen

Mutz and the Blackeyed Banditz

My Own Ghost (zum ersten Mal dabei)

Nervosa (zum ersten Mal dabei)

Nestor (zum ersten Mal dabei)

Neverland in Ashes (zum ersten Mal dabei)

Nico Rose

NVLO (Metal Battle Argentina)

Argentina) Objector (Metal Battle Belgium )

) Our Promise (zum ersten Mal dabei)

Omnivortex (Metal Battle Finland)

Finland) Ozzyfied

Pennywise (zum ersten Mal dabei)

Pentagram (50. Jahrestag)

Pensen Paletti

Peter Pan Speedrock (zum ersten Mal dabei)

(zum ersten Mal dabei) Peyton Parrish

Phantom Excaliver (Metal Battle Japan )

) Plainride (zum ersten Mal dabei)

Possessed

Raging Speedhorn

Rauhbein (zum ersten Mal dabei)

Redeemed by the Blood (Metal Battle Philippines)

Philippines) Rezet

Riot City (zum ersten Mal dabei)

(zum ersten Mal dabei) Rock Stories

Sable Hills

Saltatio Mortis

Santiano

Sascha Paeth's Masters of Ceremony

Schandmaul (25. Jahrestag)

Schizophrenia (zum ersten Mal dabei)

Screamer (zum ersten Mal dabei)

Sever (Metal Battle Latvia )

) Skalmöld

Skew Siskin

Skindred

Skyline

Sleep Token (zum ersten Mal dabei)

Slowly Rotten

Sólstafir

Sons of Toworrow (zum ersten Mal dabei)

Strigampire (Metal Battle Canada )

) Supernova Plasmajets (zum ersten Mal dabei)

Swartzheim (Metal Battle Denmark )

) Takida (zum ersten Mal dabei)

Tanzwut

Taste of Greed (zum ersten Mal dabei)

Terror

The Answers

The Good the Bad and the Zugly

The Night Eternal (zum ersten Mal dabei)

The Raven Age (zum ersten Mal dabei)

The Real McKenzies (zum ersten Mal dabei)

The Ukeboys

The Vintage Caravan

Tiansen (Metal Battle Hungary )

) Todsünde

Trivium

Twilight Force

Two Steps From Hell (zum ersten Mal dabei & erste Festivalshow)

Universum 25 (zum ersten Mal dabei)

Unzucht

Uriah Heep

Uwe Bahn

Velvet Viper (zum ersten Mal dabei)

Venues (zum ersten Mal dabei)

Versengold

Victims of Madness

Vixen (zum ersten Mal dabei)

Voivod

VV (zum ersten Mal dabei)

Wacken Firefighters

Firefighters Wardruna (zum ersten Mal dabei)

Warkings

While She Sleeps

Whoredom Rife

Xaon (Metal Battle France)

France) Ye Banished Privateers

Wenn Sie das Line-up gerne live erleben möchten, aber keine Karten mehr für das Festival ergattern konnten, dann gibt es eine Alternative: Wacken 2023 wird im Live-Stream übertragen. MagentaMusik zeigt unter anderem die Auftritte auf der Faster und Harder Stage.

Zeitplan: Das Programm vom Wacken Open Air 2023

Vier Tage lang wird in Wacken gefeiert. Folgendermaßen sieht der Zeitplan aus (Stand 2. August):

Montag, 31. Juli 2023

Welcome To The Jungle (Einlass 15 Uhr)

17.00 – 18.00: Acoustic Steel

19.00 – 20.00: Rock Stories

21.00 – 21.30: Alien Rockin Explosion

21.31 – 23.00: Maschine’s Late Night Show

LGH Clubstage (Einlass TBA)

17.00 – 18.00: Slowly Rotten

19.00 – 20.00: Extinct

21.00 – 22.00: Sons of Tomorrow

23.00 – 00.00: Erik Cohen

Dienstag, 1. August 2023

Welcome To The Jungle (Einlass 10 Uhr)

11.00 – 12.00: Metal Yoga

13.00 – 14.00: Kumpels in Kutten

15.00 – 16.00: Mit Ohne Strom

17.00 – 18.00: Uwe Bahn (We Will Rock You)

21.00 – 21.30: Alien Rockin Explosion

21.31 – 23.00: Maschine’s Late Night Show

LGH Clubstage (Einlass TBA)

13.00 – 14.00: Hostage

15.00 – 16.00: Todsünde

17.00 – 18.00: Damnation Defaced

19.00 – 20.00: Messticator

21.00 – 22.00: Plainride

23.00 – 00.00: Rezet

Mittwoch, 2. August 2023

Faster (Einlass TBA)

16.00 - 17.00: Holy Moses

17.45 - 18.45: Skindred

19.45 - 21.00: Broilers

22.00 - 00.00: Doro (40th Anniversary Show)

Louder (Einlass 10.30 Uhr)

12.00 – 12.45: Skew Siskin

13.30 – 14.30: Nervosa

15.15 – 16.15: Deine Cousine

17.15 – 18.15: Ankor

19.00 – 20.00: Battle Beast

21.15 – 22.30: Beyond The Black

Headbangers Stage (Einlass 10.30 Uhr)

11.25 – 11.45: Swartzheim (Metal Battle Denmark)

12.15 – 12.35: Black Tooth (Metal Battle Caucasia & Turkiye)

13.05 – 13.25: Xaon (Metal BattleFrance)

13.55 – 14.15: Left Ovr (Metal Battle Caribbean)

14.45 – 15.45: Sable Hills (Metal Battle Winner 2022)

16.15 – 16.35: Omnivortex (Metal Battle Finland)

17.05 – 17.25: Strigampire (Metal Battle Canada)

17.55 – 18.15: 0% Mercury (Metal Battle Ukraine)

18.45 – 19.05: Maltworm (Metal Battle Bulgaria)

19.45 – 20.45: Universum 25

22.30 – 23.45: Pentagram (50th Anniversary Show)

W:E:T Stage (Einlass 10.30 Uhr)

11.00 – 11.20: Misery Oath (Metal Battle Sweden)

11.50 – 12.10: Objector (Metal Battle Belgium)

12.40 – 13.00: NVLO (Metal Battle Argentina)

13.30 – 13.50: Sever (Metal Battle Latvia)

14.20 – 14.40: Aneuma (Metal Battle Spain)

15.50 – 16.10: Metternich (Metal Battle Austria)

16.40 – 17.00: Krownest (Metal Battle Iceland)

17.30 – 17.50: Erasing Mankind (Metal Battle Egypt)

18.20 – 18.40: Fadrait (Metal Battle USA)

19.10 – 19.30: Death In Taiga (Metal Battle Lithuania)

21.00 – 22.15: Phil Campbell & The Bastard Sons

Wackinger Stage (Einlass 10.30 Uhr)

11.15 – 12.00: Wacken Firefighters

13.30 – 14.15: All For Metal

15.00 – 16.00: Ferocious Dog

16.45 – 17.45: Rauhbein

18.30 – 19.30: Ye Banished Privateers

20.15 – 21.15: Finntroll

22.15 – 23.15: dArtagnan

Wasteland Stage (Einlass 10 Uhr)

14.00 – 14.45: CobraKill

15.30 – 16.15: Detraktor

17.00 – 17.45: Schizophrenia

18.30 – 19.15: Hidden Intent

20.00 – 20.45: Knife

21.30 – 22.15: Bütcher

23.00 – 00.00: EvildDead

00.30 – 01.00: Elements Of Fire

Metal Church (Einlass TBA)

19.00 – 20.00: Metaklapa

Welcome To The Jungle (Einlass 10 Uhr)

11.00 – 12.00: Metal Yoga

12.30 – 14.00: TBA Wacken Slam Battle

14.30 – 15.30: Mambo Kurt

16.00 – 17.00: Wacken – Das perfekte Paralleluniversum

18.00 – 19.00: Uwe Bahn (We Will Rock You)

19.01 – 20.00: The Ukeboys

21.00 – 21.30: Alien Rockin Explosion

21.31 – 23.00: Maschine’s Late Night Show

LGH Clubstage (Einlass TBA)

13.00 – 14.00: Blind Man's Gun

15.00 – 16.00: Ivory Tower

17.00 – 18.00: Skepsis Tower

19.00 – 20.00: Motörizer

21.00 – 22.00: Wolf Barsch

Santa Promilla (Einlass TBA)

12.45 – 13.30: Folk Dandies

14.15 – 15.00: Folk Dandies

17.45 – 18.30: Varius Coloribus Experience

19.30 – 20.15: Varius Coloribus Experience

23.15 – 23.45: Varius Coloribus Experience

00.00 – 00.30: Folk Dandies

01.00 – 01.30: Sintram

Wackinger Beergarden (Einlass TBA)

12.45 – 13.30: Spectaculatius

14.15 – 15.00: Lutz Drenkwitz

16.00 – 16.45: Sintram

17.45 – 18.30: Spectaculatius

19.30 – 20.15: Lutz Drenkwitz

21.15 – 21.45: Sintram

23.15 – 23.45: Lutz Drenkwitz

00.00 – 00.30: Spectaculatius

Donnerstag, 3. August 2023

Faster (Einlass TBA)

16.00 – 17.00: Vixen

18.45 – 20.00: Hammerfall

22.00 – 00.00: Helloween

Harder (Einlass TBA)

15.00 – 15.45: Skyline

17.15 – 18.30: Uriah Heep

20.15 – 21.45: Kreator

Louder (Einlass TBA)

12.00 – 12.45: Terror

13.45 – 14.30: Cemican

15.30 – 16.30: Dark Tranquillity

17.30 – 18.45: Imminence

19.45 – 21.00: Pennywise

22.00 – 23.30: Amorphis

Headbangers Stage (Einlass TBA)

11.25 – 11.45: Phantom Excaliver (Metal Battle Japan)

12.15 – 12.35: Forastero Western Metal (Metal BattleUruguay)

13.05 – 13.25: Getto Ghouls (Metal Battle Norway)

13.55 – 14.15: Middle Grounds (Metal Battle South Africa)

14.45 – 15.05: Redeemed by the Blood (Metal Battle Phillipines)

15.35 – 15.55: Horrid Sight (Metal Battle Mexico)

17.15 – 18.00: Whoredom Rife

19.15 – 20.15: Immolation

21.45 – 22.45: Carpathian Forest

W:E:T Stage (Einlass TBA)

11.00 – 11.20: Blacksheep (Metal Battle Romania)

11.50 – 12.10: Tiansen (Metal Battle Hungary)

12.40 – 13.00: Mesmera (Metal Battle Ex-Yugoslavia Rep.)

13.30 – 13.50: Diesanera (Metal Battle Italy)

14.20 – 14.40: AndrelamusiA (Metal Battle Israel)

15.10 – 15.30: Deprivation (Metal Battle Australia & New Zealand)

16.15 – 17.00: Koldbrann

18.15 – 19.00: Baest

20.30 – 21.30: Defleshed

23.00 – 00.00: Abbath

Wackinger Stage (Einlass TBA)

12.00 – 12.45: Mutz and The Blackeyed Banditz

13.30 – 14.15: Ad Infinitum

15.00 – 16.00: The Real McKenzies

16.45 – 17.45: Unzucht

18.00 – 19.00: Cellar Darling

20.15 – 21.15: Eivor

22.15 – 23.15: Faun

Wasteland Stage (Einlass TBA)

14.00 – 14.45: Brunhilde

15.30 – 16.15: Drain

17.00 – 17.45: Marco Mendoza

18.30 – 19.15: Riot City

20.00 – 20.45: Screamer

21.30 – 22.15: Raging Speedhorn

23.00 – 00.00: Cypecore

00.30 – 01.00: TBA

Welcome To The Jungle (Einlass TBA)

11.00 – 12.00: Metal Yoga

12.30 – 14.00: TBA

14.30 – 15.30: Heavy Metal Barpiano

16.00 – 17.00: Nico Rose Hard, Heavy & Happy

17.30 – 18.30: Matt Stocks with Jim Lindberg (Pennywise)

19.30 – 20.30: Cam Cole

21.00 – 21.30: Alien Rockin Explosion

21.31 – 23.00: Maschine’s Late Night Show

LGH Clubstage (Einlass TBA)

16.00 – 17.00: Supernova Plasmajets

18.00 – 19.00: My Own Ghost

20.00 – 21.00: Velvet Viper

22.00 – 23.00: Rage

Krombacher Stammtisch (Einlass TBA)

14.35 – 14.55: Electric Callboy (Exclusive DJ Set)

Santa Promilla (Einlass TBA)

12.45 – 13.30: Folk Dandies

16.00 – 16.45: John Kanaka & The Jack Tars

17.45 – 18.30: Varius Coloribus Experience

19.30 – 20.15: Varius Coloribus Experience

21.15 – 21.45: John Kanaka & The Jack Tars

23.15 – 23.45: John Kanaka & The Jack Tars

00.30 – 01.00: Varius Coloribus Experience

Wackinger Beergarden (Einlass TBA)

12.45 – 13.30: Folk Dandies

16.00 – 16.45: John Kanaka & The Jack Tars

17.45 – 18.30: Varius Coloribus Experience

19.30 – 20.15: Varius Coloribus Experience

21.15 – 21.45: John Kanaka & The Jack Tars

23.15 – 23.45: John Kanaka & The Jack Tars

00.30 – 01.00: Varius Coloribus Experience

Freitag, 4. August 2023

Faster (Einlass TBA)

14.00 – 15.00: Amaranthe

16.30 – 17.30: Trivium

19.15 – 20.45: Megadeth

23.15 – 00.30: Wardruna

Harder (Einlass TBA)

12.45 – 13.45: Kärbholz

15.15 – 16.15: While She Sleeps

17.45 – 19.00: Santiano

21.00 – 23.00: Iron Maiden

00.45 – 02.00: Lord Of The Lost

Louder (Einlass TBA)

12.00 – 13.00: J.B.O. (Frühshoppen Show)

13.45 – 14.45: Caliban

15.30 – 16.30: Leaves’ Eyes (Special Viking Show)

17.15 – 18.15: Takida

19.00 – 20.00: Donots

20.45 – 21.45: Deicide (Legion Show)

22.45 – 00.00: VV

00.45 – 01.45: Bloodbath

Headbangers Stage (Einlass TBA)

12.00 – 12.45: Focus

14.00 – 14.45: The Good the Bad and The Zugly

16.00 – 16.45: Depressive Age

18.00 – 18.45: Ghostkid

20.00 – 21.00: Dog Eat Dog

22.30 – 23.30: Legion Of The Damned

01.00 – 02.00: Sólstafir

W:E:T Stage (Einlass TBA)

11.00 – 11.45: The Raven Age

13.00 – 13.45: Employed To Serve

15.00 – 15.45: Dust Bolt

17.00 – 17.45: Get The Shot

19.00 – 19.45: The Vintage Caravan

21.15 – 22.15: Dying Fetus

23.45 – 00.45: Crematory

Wackinger Stage (Einlass TBA)

12.00 – 12.45: Dezperadoz

13.30 – 14.15: Harpyie

15.00 – 16.00: Peyton Parrish

16.45 – 17.45: Twilight Force

18.30 – 19.30: Skalmöld

20.15 – 21.15: Havukruunu

22.15 – 23.15: Tanzwut

Wasteland Stage (Einlass TBA)

14.00 – 14.45: Autumn Bride

15.30 – 16.15: Morast

17.00 – 17.45: Frozen Soul

18.30 – 19.15: Neverland In Ashes

20.00 – 20.45: Our Promise

21.30 – 22.15: Eyes

23.00 – 00.00: Konvent

00.30 – 01.00: TBA

Welcome To The Jungle (Einlass TBA)

11.00 – 12.00: Metal Yoga

12.30 – 14.00: TBA

14.30 – 15.30: TBA

16.00 – 17.00: Krachmucker TV

18.00 – 19.00: Kay Ray

19.30 – 20.30: Torsten Sträter

21.00 – 21.30: Alien Rockin Explosion

21.31 – 23.00: Maschine’s Late Night Show

LGH Clubstage (Einlass TBA)

13.00 – 14.00: Victims of Madness

15.00 – 16.00: Taste of Greed

17.00 – 18.00: Hafensaengers

19.00 – 20.00: Chaosbay

21.00 – 22.00: Hardbone

23.00 – 00.00: Die Andersons

Krombacher Stammtisch (Einlass TBA)

12.20 – 12.40: Mambo Kurt

Santa Promilla (Einlass TBA)

12.45 – 13.30: Folk Dandies

16.00 – 16.45: John Kanaka & The Jack Tars

17.45 – 18.30: Varius Coloribus Experience

19.30 – 20.15: Varius Coloribus Experience

21.15 – 21.45: John Kanaka & The Jack Tars

23.15 – 23.45: John Kanaka & The Jack Tars

00.30 – 01.00: Varius Coloribus Experience

Wackinger Beergarden (Einlass TBA)

12.45 – 13.30: Spectaculatius

14.15 – 15.00: Lutz Drenkwitz

16.00 – 16.45: Spectaculatius

17.45 – 18.30: Folk Dandies

19.30 – 20.15: Lutz Drenkwitz

21.15 – 21.45: Folk Dandies

23.15 – 23.45: Lutz Drenkwitz

00.00 – 00.30: Spectaculatius

Samstag, 5. August 2023

Faster (Einlass TBA)

12.45 – 13.45: Delain

15.15 – 16.15: Jinjer

17.45 – 19.00: Killswitch Engage

20.45 – 22.15: Heaven Shall Burn

00.15 – 01.30: Dropkick Murphys

Harder (Einlass TBA)

11.30 – 12.30: Masterplan (20th Anniversary Show)

14.00 – 15.00: Ensiferum

16.30 – 17.30: Alestorm

19.15 – 20.30: Saltatio Mortis

22.15 – 22.44: Promoters Farewell & Thanks

22.45 – 00.00: Two Steps From Hell

Louder (Einlass TBA)

12.00 – 12.45: Brand of Sacrifice

13.30 – 14.15: Angus McSix

15.00 – 16.00: Biohazard (Exclusive German Festival Show)

17.00 – 18.00: Kataklysm

18.45 – 19.45: Possessed

20.30 – 21.45: Versengold

22.30 – 23.45: Beartooth

Headbangers Stage (Einlass TBA)

12.00 – 12.45: Black Mirrors

14.00 – 14.45: Jag Panzer

16.00 – 16.45: The Answer

18.00 – 18.45: Be’lakor

20.00 – 21.00: Evergrey

22.30 – 23.30: Der W

01.00 – 02.00: Igorrr

W:E:T Stage (Einlass TBA)

11.00 – 11.45: Enemy Inside

13.00 – 13.45: Marty Friedman

15.00 – 15.45: Burning Witches

17.00 – 17.45: Empire State Bastard

19.00 – 19.45: Nestor

21.15 – 22.15: Voivod

23.45 – 00.45: Sleep Token

Wackinger Stage (Einlass TBA)

12.00 – 12.45: Frog Bog Dosenband

13.30 – 14.15: Wacken Firefighters

15.00 – 16.00: Die beschissenen Sechs

16.45 – 17.45: Ereb Altor

18.30 – 19.30: Monsters of Liedermaching

20.15 – 21.15: Warkings

22.15 – 23.15: Mr. Hurley und die Pulveraffen

Wasteland Stage (Einlass TBA)

14.00 – 14.45: Asrock

15.30 – 16.15: All Hail The Yeti

17.00 – 17.45: Heriot

18.30 – 19.15: Venues

20.00 – 20.45: The Night Eternal

21.30 – 22.15: Peter Pan Speedrock

23.00 – 00.00: Blitzkid

00.30 – 01.00: TBA

Welcome To The Jungle (Einlass TBA)

11.00 – 12.00: Metal Yoga

12.30 – 14.30: TBA

15.00 – 16.00: Matt Stocks with Jesse Leach

16.30 – 17.30: Pensen Paletti

18.00 – 19.00: Torsten Sträter

19.30 – 20.30: Mambo Kurt

21.00 – 21.30: Alien Rockin Explosion

21.31 – 23.00: Maschine’s Late Night Show

LGH Clubstage (Einlass TBA)

13.00 – 14.00: Chuan-Tzu

15.00 – 16.00: Holy Mother

17.00 – 18.00: Sascha Paeth’s Masters Of Ceremony

19.00 – 20.00: Ozzyfied

21.00 – 22.00: Adrian Kühn und Franzi Kusche

Krombacher Stammtisch (Einlass TBA)

11.05 – 11.25 – Blaas of Glory

Santa Promilla (Einlass 10.30 Uhr)

12.45 – 13.30: Folk Dandies

16.00 – 16.45: John Kanaka & The Jack Tars

17.45 – 18.30: Varius Coloribus Experience

19.30 – 20.15: Varius Coloribus Experience

21.15 – 21.45: John Kanaka & The Jack Tars

23.15 – 23.45: John Kanaka & The Jack Tars

00.30 – 01.00: Varius Coloribus Experience

Wackinger Beergarden (Einlass TBA)

12.45 – 13.30: Spectaculatius

14.15 – 15.00: Lutz Drenkwitz

16.00 – 16.45: Spectaculatius

17.45 – 18.30: Folk Dandies

19.30 – 20.15: Lutz Drenkwitz

21.15 – 21.45: Folk Dandies

23.15 – 23.45: Lutz Drenkwitz

00.00 – 00.30: Spectaculatius

Tickets: Gibt es noch Eintrittskarten für das W:O:A 2023?

Das Wacken 2023 war schon sehr früh ausverkauft. Auf der offiziellen Webseite des Festivals können sich Interessenten aber auf eine Warteliste setzen lassen. Zudem empfehlen die Veranstalter auf ihrer Internetseite noch die kooperierenden Reisepartner, welche zum Teil noch Tickets verkaufen. Der Ticketpreis für das Wacken Open Air lag bei 299,00 Euro.

Grundsätzlich gibt es nur noch digitale Tickets, um dem Festival das Handling zu erleichtern und die Kosten gering zu halten. Alle erworbenen Tickets werden mit dem Vornamen und Nachnamen personalisiert, können jedoch rechtzeitig vor Beginn des Metal-Wochenendes noch über das Ticketcenter neu personalisiert und weitergegeben werden.

Auto oder Zug: So ist die Anreise zum Wacken 2023

Sowohl die A7 als auch die A23 führen nach Wacken im Kreis Steinburg und damit auch zum Festivalgelände vom Wacken 2023. Die genaue Adresse der Veranstaltung lautet: Hauptstraße 47, 24869 Wacken. Laut Veranstalter ist die Anfahrt großflächig ausgeschildert und es wird aufgrund der Parkeinweisung von Navigationsgeräten abgeraten.

Per Zug können Festivalbesucherinnen und -besucher sowohl von Hamburg aus als auch von Itzehoe die angebotenen Shuttleservices nutzen, um das Festival zu erreichen. Darüber hinaus arbeitet das Festival mit verschiedenen Reiseveranstaltern zusammen, die Gästen die An- und Abreise erleichtern.