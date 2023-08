Nach viel Matsch 2023: Wacken 2024 in Rekordzeit ausverkauft

Nur dreiviertel der Gäste, die Tickets für das Wacken 2023 hatten, durften heuer auch anreisen. Trotz Unmut und Strapazen ist das Festival 2024 bereits ausverkauft.

Ein bisschen Regen gehört für gewöhnlich zu Festivals dazu. Was dieses Jahr in Wacken passiert, war allerdings außergewöhnlch: Dauerregen sorgte dafür, dass das Campinggelände zur Matschlandsschaft wurde. Die Folge: Nicht alle Metal-Heads durften zu dem Festival anreisen. Die Veranstalter verhängten einen Einlassstop. Anstelle von rund 85.000 Besucherinnen und Besuchern konnten nur rund 61.000 am Festival teilnehmen. Doch die Strapazen, das Bangen um einen Zeltplatz und der Schlamm scheinen wohl nicht viele Metal-Fans abuschrecken.

Kurz nach Festival-Ende in der Nacht auf Sonntag ist das Wacken-Festival 2024 schon fast komplett ausverkauft ‒ in neuer Rekordzeit. Das teilten die Veranstalter Montagnacht mit. Nacht rund 4,5 Stunden seien bereits alle 85.000 Tickets vergriffen. 2023 waren es rund fünf Stunden bei der gleichen Kartenanzahl.

Tickets für Wacken 2024 fast ausverkauft

Wer leer ausgegangen ist, könnte jedoch noch Glück haben. Die Veranstalter teilten ebenfalls mit: "Da derzeit noch einige Zahlungen erfolglos enden, kann es jedoch noch möglich sein, noch einzelne Tickets zu erwerben in den kommenden Stunden – also versucht gerne euer Glück auf der Ticketseite." Es gibt außerdem eine Warteliste, bei der man sich eintragen kann, falls man im Vorverkauf nicht zum Zug gekommen ist.

Das Wacken-Festival 2024 findet vom 31. Juli bis zum 5. August statt. Das Motto lautet "Witches & Warlocks". Zu den bereits bekanntgegebenen Bands gehören unter anderem die Scorpions, Amon Amarth, Blind Guardian, Mayhem, Watain, Pain, Beast In Black und Bury Tomorrow. 333 Euro kostet ein Ticket. Für das diesjährige Wacken-Festival waren es 299 Euro.

Wacken 2023-Bilanz: Millionen-Schaden durch Ticketerstattungen

Vergange Woche mussten einige Besucherinnen und Besucher, die sich bereits auf der Anreise befanden, umkehren Aufgrund der vermatschten Campingplatzes sperrten die Veranstalter kurz nach der Eröffnung das Gelände. Viele harrten auf Ausweichsquartieren aus, bevor sie wieder nach Hause geschickt wurden, oder wurden gebeten, sich gar nicht erst auf den Weg zu machen. Sie erhielten für der Festival 2024 ein Vorverkaufsrecht.

Das Festival startete mit Verspätung und viel Kritik. Durch den Einlassstopp, dem Regen und den daraus resultierenden Ticket-Erstattungen sind dem Veranstalter ein Schade von mehr als sieben Millionen Euro entstanden.