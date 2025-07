Wacken 2025 im Live-Stream: Wo kann man das Festival heute kostenlos ansehen?

Vom 30. Juli bis 2. August verwandelt sich das beschauliche Dorf Wacken an der Unterelbe erneut in das Zentrum der weltweiten Metal-Szene: Über 85.000 Fans strömen zum legendären Wacken Open Air 2025, das seit seiner Gründung 1990 vom kleinen Dorffestival zum internationalen Kult-Ereignis gewachsen ist. Guns N’ Roses spielen eines der zentralen Headliner-Sets des Festivals. Darüber hinaus stehen mit Machine Head, Papa Roach, Gojira, Ministry und Dimmu Borgir weitere international bekannte Bands auf dem Programm – ein Querschnitt durch verschiedene Spielarten des Metal. Damit das Bier in Strömen fließt, gibt es sogar die eigene, mittlerweile legendäre Pipeline.

Das Tolle: Man kann auch ohne Ticket dabeisein, das Bier muss man allerdings selbst mitbringen. Der rosa Riese Telekom macht es möglich: offizieller, exklusiver und vor allem kostenloser Live-Stream bei MagentaMusik, MagentaTV und dem Sender #dabeiTV. Der Stream des W:O:A 2025 bietet neben den Live-Konzerten exklusive Backstage-Einblicke, Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Hintergrundberichte. Außerdem stehen die Highlights des Festivals nachträglich als Video-on-Demand jederzeit zur Verfügung.

Wacken 2025 im Live-Stream: Was wird übertragen?

Viele Stunden Livestream von den Bühnen „Faster + Harder“ und „Louder“ beziehungsweise „Bullhead City“ werden an allen vier Wacken-Tagen gezeigt. Neben den Konzerten gibt es auch Berichte, Interviews und Video-on-Demand. Die Telekom verheißt in einem Disclaimer: „… bis zum Festival kommen weitere Acts für den Livestream hinzu.“

W:O:A 2025 live im Stream: Sendezeiten und Bands

Dies ist der Plan, den Magenta veröffentlicht hat:

Mittwoch, 30. Juli 2025

12 Uhr – DOGMA (Louder + Bullhead City)

13.30 Uhr – ENEMY INSIDE (Louder + Bullhead City)

16 Uhr – WIND ROSE (Faster + Harder)

17 Uhr – HANABIE (Louder + Bullhead City)

17.45 Uhr – APOCALYPTICA (Faster + Harder)

18.45 Uhr – TARJA & MARKO HIETALA (Louder + Bullhead City)

20 Uhr – BEYOND THE BLACK (Faster + Harder)

21 Uhr – DEINE COUSINE (Louder + Bullhead City)

22.15 Uhr – SALTATIO MORTIS „25th Anniversary Show“ (Faster + Harder)

Donnerstag, 31. Juli 2025

12 Uhr – SMOKE BLOW (Louder + Bullhead City)

13.45 Uhr – PRONG (Louder + Bullhead City)

15 Uhr – SKYLINE (Faster + Harder)

15.30 Uhr – UGLY KID JOE (Louder + Bullhead City)

16.15 Uhr – WOLFGANG NIEDECKEN‘s BAP (Faster + Harder)

17.30 Uhr – GRAVE DIGGER „45th Anniversary Show“ (Faster + Harder)

17.30 Uhr – CLAWFINGER (Louder + Bullhead City)

18.45 Uhr – MICHAEL SCHENKER „My Years With UFO“ (Faster + Harder)

19.45 Uhr – STATIC X (Louder + Bullhead City)

22 Uhr – MINISTRY (Louder + Bullhead City)

Freitag, 1. August 2025

12 Uhr – GRAVEYARD (Louder + Bullhead City)

12.30 Uhr – DOMINUM (Faster + Harder)

13.45 Uhr – BROTHERS OF METAL (Faster + Harder)

13.45 Uhr – LAKEVIEW (Louder + Bullhead City)

15 Uhr – LANDMVRKS (Faster + Harder)

15.30 Uhr – FORBIDDEN (Louder + Bullhead City)

16.15 Uhr – PEYTON PARRISH (Faster + Harder)

17.15 Uhr – NAILBOMB (Louder + Bullhead City)

17.30 Uhr – KROKUS (Faster + Harder)

19 Uhr – DIRKSCHNEIDER „40th Anniversary of Balls to the Wall Show“ (Faster + Harder)

19 Uhr – FEAR FACTORY (Louder + Bullhead City)

20.45 Uhr – THE BOOMTOWN RATS (Louder + Bullhead City)

22.45 Uhr – THE HELLACOPTERS (Louder + Bullhead City)

0.15 Uhr – BAD LOVERZ (Faster + Harder)

0.45 Uhr – DARK FUNERAL (Louder + Bullhead City)

Samstag, 2. August 2025

11.30 Uhr – TROLLFEST (Faster + Harder)

12 Uhr – CALLEJON (Louder + Bullhead City)

12.45 Uhr – WARKINGS (Faster + Harder)

13.45 Uhr – DESTRUCTION (Louder + Bullhead City)

14 Uhr – AUGUST BURNS RED (Faster + Harder)

15.15 Uhr – FLOOR JANSEN (Faster + Harder)

15.30 Uhr – ANNISOKAY (Louder + Bullhead City)

17.15 Uhr – DECAPITATED (Louder + Bullhead City)

19 Uhr – OBITUARY (Louder + Bullhead City)

20.45 Uhr – D-A-D (Louder + Bullhead City)

22.30 Uhr – PROMOTERS FAREWELL / ANNOUNCE. 2026 (Faster + Harder)

0.45 Uhr – DIE KASSIERER (Faster + Harder)