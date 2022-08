Wagner-Festspiele 2022 in Bayreuth: Spielplan, Termine und Tickets

2022 finden wieder die Wagner-Festspiele in Bayreuth statt. Hier haben wir alle Infos rund um Termine, Spielplan und Tickets für Sie im Überblick.

Bayreuth fungiert auch 2022 erneut als Austragungsort für die berühmten Wagner-Festspiele. Das Musiktheaterfestival musste aufgrund von Corona 2020 komplett abgesagt werden. Auch letztes Jahr konnte das Programm nur mit einer reduzierten Anzahl an Zuschauern stattfinden. 2022 können die Wagner-Festspiele nun wieder mit vollem Programm über die Bühne gehen und auch die Zuschauerränge können nun wieder komplett besetzt werden.

Die Wagner-Festspiele in Bayreuth haben eine lange Tradition. Im Jahr 1876 wurde das Musikfestival ins Leben gerufen. Das Bayreuther Festspielhaus wurde extra für diesen Anlass errichtet und zählt seither zu den beliebtesten Touristenmagneten der Stadt. Ursprünglich sollten die Festspiele in Zürich, Weimar oder München ausgetragen werden. Nachdem Richard Wagner allerdings auf Bayreuth aufmerksam wurde und sichtlich angetan von der Stadt und der dortigen Atmosphäre war, hat der Komponist Bayreuth als Austragungsort gewählt.

Sie möchten wissen, wann genau die Termine bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth sind und wie der diesjährige Spielplan lautet? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle wichtigen Informationen zu den Bayreuther Festspielen 2022.

Wann finden die Wagner-Festspiele in Bayreuth statt? Das sind die Termine 2022

Knapp sechs Wochen lang ist bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Werken des Komponisten Richard Wagner geboten. Start der Veranstaltung war am Montag, 25. Juli, um 16 Uhr mit dem Stück "Tristan und Isolde". Am 1. September 2022 gehen die diesjährigen Festspiele zuende. Für die letzte Veranstaltung ist ein Konzert unter der Leitung von Andris Nelsons angesetzt.

Wagner-Festspiele in Bayreuth: Das ist der Spielplan 2022

Von Montag, 25. Juli 2022, bis Donnerstag, 1. September 2022, stehen fast täglich Konzerte bei den Festspielen in Bayreuth auf dem Programm. Hier haben wir den Spielplan für die Wagner-Festspiele 2022 in Bayreuth für Sie zusammengestellt:

Montag, 25. Juli 2022, 16 Uhr: "Tristan und Isolde"

Dienstag, 26. Juli 2022, 19.30 Uhr: "Nach Tristan - Eine Reise aus der Vergangenheit rückwärts in die Gegenwart"

Mittwoch, 27. Juli 2022, 20 Uhr: "Festspiel Open Air"

Donnerstag, 28. Juli 2022, 19.30 Uhr: "Nach Tristan - Eine Reise aus der Vergangenheit rückwärts in die Gegenwart"

Samstag, 30. Juli 2022, 19.30 Uhr: "Nach Tristan - Eine Reise aus der Vergangenheit rückwärts in die Gegenwart"

Sonntag, 31. Juli 2022, 18 Uhr: "Das Rheingold"

Montag, 1. August 2022, 16 Uhr: "Die Walküre"

Dienstag, 2. August 2022, 20 Uhr: "Festspiel Open Air"

Mittwoch, 3. August 2022, 16 Uhr: "Siegfried"

Donnerstag, 4. August 2022, 16 Uhr: " Lohengrin "

" Freitag, 5. August 2022, 16 Uhr: " Götterdämmerung "

" Samstag, 6. August 2022, 18 Uhr: "Der fliegende Holländer"

Sonntag, 7. August 2022, 16 Uhr: " Lohengrin "

" Montag, 8. August 2022, 16 Uhr: "Tannhäuser"

Dienstag, 9. August 2022, 18 Uhr: "Taff Festspielnacht am Goldbergsee"

Mittwoch, 10. August 2022, 18 Uhr: "Das Rheingold"

Donnerstag, 11. August 2022, 16 Uhr: "Die Walküre"

Freitag, 12. August 2022, 16 Uhr: "Tristan und Isolde"

Samstag, 13. August 2022, 16 Uhr: "Siegfried"

Sonntag, 14. August 2022, 16 Uhr: " Lohengrin "

" Montag, 15. August 2022, 16 Uhr: " Götterdämmerung "

" Dienstag, 16. August 2022, 18 Uhr: "Der fliegende Holländer"

Donnerstag, 18. August 2022, 16 Uhr: "Tannhäuser"

Freitag, 19. August 2022, 16 Uhr: " Lohengrin "

" Samstag, 20. August 2022, 18 Uhr: "Der fliegende Holländer"

Sonntag, 21. August 2022, 16 Uhr: "Tannhäuser"

Montag, 22. August 2022, 16 Uhr: " Lohengrin "

" Mittwoch, 24. August 2022, 16 Uhr: "Tannhäuser"

Donnerstag, 25. August 2022, 18 Uhr: "Das Rheingold"

Freitag, 26. August 2022, 16 Uhr: "Die Walküre"

Samstag, 27. August 2022, 18 Uhr: "Der fliegende Holländer"

Sonntag, 28. August 2022, 16 Uhr: "Siegfried"

Dienstag, 30. August 2022, 16 Uhr: " Götterdämmerung "

" Mittwoch, 31. August 2022, 18 Uhr: "Konzert unter der Leitung von Andris Nelsons "

" Donnerstag, 1. September 2022, 18 Uhr: "Konzert unter der Leitung von Andris Nelsons "

Wo gibt es die Tickets für die Bayreuther Festspiele 2022 zu kaufen?

Sie spricht der Spielplan bei den Wagner-Festspielen 2022 an? Sie möchten bei den Konzerten in Bayreuth live dabei sein? Die Tickets für die Musikfestspiele können sowohl online auf der offiziellen Website der Bayreuther Festspiele 2022 oder telefonisch unter der Nummer 0921/7878-780 erworben werden. 2022 können die Interessentinnen und Interessenten pro Veranstaltung jeweils und maximal vier Karten ersteigern. Zusätzlich hat jede Person die Möglichkeit, für die kompletten Wagner-Festspiele insgesamt zwölf Tickets zu erwerben.