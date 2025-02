5.000 Wahllokale öffnen für die Bundestagswahl in Hessen

Rund 5.000 Wahllokale in Hessen öffnen am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr für die Bundestagswahl. Etwa 4,3 Millionen Hessinnen und Hessen sind in den 421 Gemeinden des Landes wahlberechtigt.

Zuvor ist allerdings auch schon Briefwahl möglich gewesen. Seit 2008 ist dafür keine Erklärung besonderer Gründe wie etwa Krankheit oder Geschäftsreise mehr nötig. Der Anteil der Briefwähler ist bei den Wahlen in Hessen gestiegen.

Jeder Wähler hat zwei Stimmen

Ihre Kreuzchen dürfen am Wahltag alle Deutschen in den 22 hessischen Bundestagswahlkreisen machen, die mindestens 18 sind. Das Mindestalter für die Wählbarkeit als Bundestagsabgeordneter beträgt ebenfalls 18 Jahre. Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme für einen Kandidaten im jeweiligen Wahlkreis sowie eine Zweitstimme für die Landesliste einer Partei.