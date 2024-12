BSW bestimmt Liste für Bundestagswahl

Das in Hessen erst im Oktober als Landesverband gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt heute (12.00 Uhr) zu einer Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl 2025 zusammen. Im historischen Kurhaus in Wiesbaden sollen die Kandidaten für die am 23. Februar geplante Wahl bestimmt werden. Auf Platz eins will der BSW-Landesvorsitzende und frühere Linke-Politiker Ali Al-Dailami kandidieren, wie der Co-Landesvorsitzende Oliver Jeschonnek mitteilte.

Bei der Zusammenkunft mit voraussichtlich rund 50 Teilnehmern wird auch eine Rede des früheren saarländischen Ministerpräsidenten und Ehemann von Parteigründerin Wagenknecht, Oskar Lafontaine, erwartet.