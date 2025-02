Bundeswahlleiterin: Briefwahl baldmöglichst beantragen

Ein Antrag auf Briefwahl für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar sollte so bald wie möglich gestellt werden. Hierfür müsse bei der jeweiligen Gemeindebehörde persönlich oder schriftlich ein entsprechender Antrag gestellt werden, teilte die Bundeswahlleiterin in Wiesbaden mit. Die Wahlämter würden dann bis zum 10. Februar die Briefwahlunterlagen auf den Postweg geben. Spätestens am Wahltag müssten die Wahlbriefe bei der zuständigen Stelle wieder eingegangen sein, ansonsten würden die Stimmen nicht berücksichtigt.

