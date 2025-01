CDU Hessen stellt Liste für Bundestagswahl auf

Die hessische CDU stellt bei einem Delegiertentreffen heute (18.00 Uhr) in Alsfeld (Vogelsbergkreis) ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl auf. Die Parteiführung hat die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion Patricia Lips für Platz eins vorgeschlagen.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wird nicht zu dem Treffen erwartet. Er wird am 25. Januar einen Wahlkampfauftritt im osthessischen Neuhof (Kreis Fulda) haben, seinem bislang einzigen bekannten Wahlkampftermin in Hessen. Prominentester Redner bei dem Delegiertentreff am Dienstagabend in Alsfeld wird Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein.