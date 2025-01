Wahlplakate in mehreren Orten heruntergerissen und zerstört

In mehreren Städten und Gemeinden Hessens sind in den vergangenen Tagen Wahlplakate heruntergerissen oder beschädigt worden. Auch zu einer Auseinandersetzung an einem Wahlstand kam es, wie die Polizei mittelte.

Dieser Vorfall habe sich am Samstagmittag in Marburg bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung ereignet, wo es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Mann und Mitarbeitenden am Wahlkampfstand gekommen sei. Der Mann habe versucht, ein Wahlplakat zu zerstören sowie die Leute zu schlagen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, die Polizei bat um Zeugenhinweise.

Jugendliche reißen Plakate ab

In Erbach im Odenwald nahm eine Polizeistreife am Sonntagabend zwei 15 Jahre alte Jugendliche vorläufig fest, die verdächtigt werden, zwei Wahlplakate zerstört zu haben. Zeugen hatten zuvor bei der Polizei gemeldet, dass Plakate abgerissen und zerrissen wurden. Die Jugendlichen wurden nach den Polizeimaßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben, gegen sie läuft ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

Einen weiteren Vorfall registrierte die Polizei in der Nacht zum Montag in Petersberg, dort sei ein Wahlplakat der AfD beschädigt worden. Die Hintergründe seien derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Bereits am Freitag hatte in Maintal im Main-Kinzig-Kreis ein Zeuge die Polizei verständigt, nachdem er Menschen beobachtet hatte, die mehrere an Straßenlaternen befestigte Wahlplakate abgerissen hätten, teilte die Polizei mit. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, eine Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Polizisten fanden insgesamt zehn beschädigte Plakate. Auch hier ermittelt die Kripo wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Mann zeigt Hitlergruß

Ebenfalls am Freitag fiel nach Polizeiangaben in Bad Vilbel (Wetteraukreis) ein Mann auf, der im Stadtgebiet gegenüber Passanten den Hitlergruß zeigte und ein Wahlplakat von Bündnis 90/Die Grünen beschädigt haben soll. Eine Streife nahm den 35-Jährigen vorläufig fest, seine Personalien wurden erfasst. Gegen ihn wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ermittelt.

Insgesamt zwölf Wahlplakate wurden zudem von Unbekannten in Lauterbach zwischen vergangenem Mittwoch und Samstag abgerissen und zu Boden geworfen. Und auch in Gießen und Reiskirchen kam es zu ähnlichen Vorfällen: In Gießen waren nach Angaben eines Polizeisprechers neun Plakate mit Wahlwerbung mehrerer Parteien betroffen, die am Freitagabend von Laternenmasten gerissen worden seien, in Reiskirchen wurden drei Plakate beschädigt. Der Staatsschutz ermittele jeweils, sagte der Polizeisprecher.