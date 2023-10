Wieder Waldbrände auf Teneriffa: 2600 Menschen in Sicherheit gebracht

Eigentlich waren die verheerenden Waldbrände, die im August auf Teneriffa ausgebrochen waren, längst unter Kontrolle. Jetzt sind sie aber wieder aufgeflammt.

Im August war bei Arafo auf der beliebten Uralubsinsel an mehreren Stellen ein Waldbrand ausgebrochen, der schnell außer Kontrolle geraten war. Dieser war längst unter Kontrolle, doch innerhalb weniger Tage gab es nun mehrere Reaktivierungen.

Teneriffa: Waldbrandstufe auf zwei angehoben

Die Waldbrandstufe wurde am Donnerstag auf zwei (mäßige Gefahr) angehoben, wie die Regionalregierung am Donnerstag mitteilte. Etwa 2600 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Betroffen sei vor allem die Gemeinde La Corujera im Norden der Kanaren-Insel, wo 2400 der insgesamt etwa 2500 Einwohner ihre Häuser hätten verlassen müssen. Ob auch Touristen in Sicherheit gebracht wurden, gab die Regionalregierung nicht bekannt.

Bislang hat das Feuer etwa 30 Hektar erfasst. 150 Einsatzkräfte bekämpfen den Waldbrand mithilfe von Fahrzeugen und Hubschraubern. Die Löscharbeiten werden erschwert von den hohen Temperaturen, den starken Winden und der geringen Luftfeuchtigkeit.

Waldbrand zerstörte auf Teneriffa im August etwa 15.000 Hektar Natur

Im August hatte ein Waldbrand im Norden und Nordosten Teneriffas in einem Umkreis von 90 Kilometern etwa 15.000 Hektar Natur zerstört. Erst nach mehreren Wochen konnten die Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Wie Teneriffa News berichtet, galt ein Wiederaufflammen des Brandes lange Zeit als unwahrscheinlich, auch wenn die Flammen noch nicht komplett erstickt waren.

Auf der im Atlantik vor der Küste Westafrikas gelegenen Inselgruppe der Kanaren kommt es vor allem im Sommer häufiger zu Waldbränden. Bevor im August der verheerende Brand auf Teneriffa ausgebrochen war, hatte im Juli ein Feuer auf La Palma bereits fast 3000 Hektar Fläche zerstört. Teneriffa ist die größte Insel des Archipels und zählt zu den wichtigsten Urlaubszielen Spaniens. (mit dpa)

