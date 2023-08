Waldbrände auf Teneriffa: Mehrere Dörfer evakuiert

In der vergangenen Nacht ist auf Teneriffa ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitet. Die Flammen sind außer Kontrolle. Vier Dörfer mussten evakuiert werden.

Seit Wochen leidet der Süden Europas unter Waldbränden. Unter anderem Portugal, Italien, Kroatien, Griechenland und die Türkei waren betroffen. In der Nacht zum Mittwoch ist auch ein Feuer in einem Kiefernwald auf der Kanareninsel Teneriffa ausgebrochen. Die Feuerwehr schätzt, dass bislang zwischen 300 und 400 Hektar Wald verbrannt seien.

Waldbrände auf Teneriffa: Mehrere Orte evakuiert

Wie die Fuerteventura-Zeitung berichtet, sind die Gemeinden Arafo und Candelaria im Nordosten der Insel betroffen. Die Orte Arrate, Chivisaya und Media Montaña wurden in der Nacht evakuiert. Kurze Zeit später wurde auch die Evakuierung des Ortes Ajafe beschlossen. Zudem sollen laut dem Bericht auch mehrere Menschen aus Fincas in der Nähe des Waldbrandes in Sicherheit gebracht worden sein.

Bis Mittwochmorgen hat sich der Waldbrand stark ausgebreitet. Nach Angaben des Kanaren-Präsidenten Fernando Clavijo und seiner lokalen Amtskollegin Rosa Davila sind die Flammen außer Kontrolle. Die Feuerwehr rechnet laut Teneriffa News damit, dass die Flammen einen Bergkamm überqueren und auf den Norden Teneriffas übergreifen. Davilla habe nach eigenen Angaben die Bürgermeister im Norden Teneriffas gebeten, alle Zugänge zu den Bergen zu sperren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Waldbrandstufe auf Teneriffa erhöht

Die Waldbrandstufe wurde auf Zwei erhöht, somit können nun auch nationale und regionale Löschmittel wie Hubschrauber und Flugzeuge eingesetzt werden. Etwa 150 Feuerwehrleute kämpfen derzeit gegen die Flammen. Die Löscharbeiten gestalten sich aber teilweise als schwierig, da manche Gebiete nur schwer zugänglich sind.

Die Kanarischen Inseln wurden in den vergangenen Wochen von einer Hitzewelle heimgesucht. Rettungsdienste warnten bereits, dass die Trockenheit die Gefahr von Waldbränden erhöhe. Was das Feuer ausgelöst hat, soll ermittelt werden, sobald das betroffene Gebiet begehbar ist.

Lesen Sie dazu auch