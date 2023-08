Teneriffa und Griechenland kämpfen gegen Waldbrände

Noch immer wüten Waldbrände auf Teneriffa. Fast 13.000 Hektar Land wurden bereits zerstört. Auch in Griechenland kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen.

Der Süden Europas kämpft seit Wochen immer wieder gegen Waldbrände. Unter anderem Portugal, Italien, Kroatien, Griechenland und die Türkei waren betroffen. In der vergangenen Woche brach dann auch ein Feuer auf der Kanarischen Insel Teneriffa aus. Und auch in Griechenland kämpft die Feuerwehr inzwischen wieder gegen die Flammen.

Waldbrände auf Teneriffa: Mindestens 13.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Etwa 13.000 Menschen sind auf Teneriffa bis Sonntag dem Evakuierungsaufruf der Behörden in den betroffenen Gebieten im Norden und Nordosten der Insel gefolgt. Vermutlich sind es noch mehr. Denn die Mehrheit der Menschen geht nicht in die vor allem in Turnhallen eingerichteten Notunterkünfte, sondern kommt bei Verwandten oder Freunden unter. Berichte über Tote gibt es bislang nicht.

Der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo sprach von einem der schlimmsten Brände auf der Insel in den vergangenen 40 Jahren. Den Behörden zufolge ist eine Fläche von gut 12.800 Hektar betroffen – das entspricht etwa der Größe von 18.000 Fußballfeldern. Doch in den touristischen Gebieten herrsche momentan Normalität.

Bei der Brandbekämpfung werden bis zu 300 Einsatzkräfte gleichzeitig sowie 24 Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. Das schwer zugängliche Gelände, die widrigen Wetterbedingungen mit extremer Trockenheit, Hitze von bis zu 34 Grad und starken Winden sowie die starke Rauchentwicklung erschwerten die Löscharbeiten. Die Polizei sieht Brandstiftung als Ursache inzwischen als erwiesen an.

Waldbrände in Griechenland teils unter Kontrolle gebracht

In Griechenland hat sich die Lage inzwischen leicht entspannt. Im äußersten Nordosten des Landes konnten am Sonntag mithilfe von Löschflugzeugen mehrere große Wald- und Buschbrände teils unter Kontrolle gebracht werden. "Die Lage ist etwas besser", sagte ein Feuerwehrmann dem Staatsradio (ERA -1).

Doch die Gefahr sei noch nicht vorbei. Laut den Behörden haben die Flammen mehrere Häuser in der Ortschaft Loutros beschädigt und auch Agrarland zerstört. Acht Dörfer in der Nähe der Stadt Alexandroupolis wurden evakuiert. (mit dpa)