Waldbrände lodern im US-Bundesstaat New York

Schwere Buschbrände sind im US-Bundesstaat New York ausgebrochen. Davon betroffen sind vor allem die Pine Barrens auf Long Island - in der Nähe der Hamptons, einer wohlhabenden Gegend. Die Gouverneurin Kathy Hochul handelt umgehend.

Die Pine Barrens sind ein stark mit Kiefern bewaldetes Gebiet auf der Insel Long Island. Um Ressourcen zu mobilisieren, rief Gouverneurin Hochul den Notstand aus. Das teilte sie auf der Plattform X mit. Das erste Feuer brach am Samstag um 13 Uhr (Ortszeit) in Center Moriches in Suffolk County aus, hieß es bei FOX News. Daraufhin hätte es sich weiter ausgebreitet - auch bedingt durch starke Winde. Die Brände in Center Moriches, East Moriches und Eastport wurden gelöscht, während das Feuer in Westhampton zu 50 Prozent eingedämmt ist, wurde weiter berichtet.

Die Feuerwehr ist im Einsatz. Das Militär unterstützt die Löscharbeiten mit Helikoptern sowie einem C-130-Flugzeug, einem militärischen Transportflugzeug, das die Überwachung aus der Luft unterstützt, teilte FOX News mit. Der Wetterdienst warnte, dass der Wind die Feuer weiter anfachen könnte. Berichte über Verletzte gab es bislang nicht.