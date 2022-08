Hier brennt es aktuell in Griechenland – auch Urlaubsinsel betroffen

Wie etliche andere europäische Länder ist auch Griechenland von der Hitze und von Waldbränden betroffen. Eine Übersicht, wo es in dem Land aktuell brennt.

Der Süden von Europa stellt den Hotspot der Waldbrände dar, welche weite Teile des Kontinents derzeit heimsuchen. Griechenland ist seit Wochen besonders betroffen. Es herrscht in vielen Regionen erhöhtes Waldbrandrisiko.

Waldbrand-Risiko in Griechenland

Für Freitag hat die Feuerwehr unter anderem für Mittelgriechenland samt der Hauptstadt Athen, für Teile der Peloponnes, die Kykladen-Inseln und Kreta ein "sehr hohes" Risiko ausgegeben. Niederschlag gab es in weiten Teilen des Landes seit Wochen nicht.

Auf der Halbinsel Peloponnes mussten die Bewohner der Ortschaft Mesochori am Mittwochmittag wegen eines Waldbrandes das Dorf verlassen. Neben 65 Feuerwehrleuten mit 15 Löschzügen seien vier Löschflugzeuge und zwei Löschhubschrauber im Einsatz, wie der Staatssender ERT berichtete. In der Region herrschte starker Wind. Unter den Löschkräften seien auch 15 Finnen, die im Rahmen des neuen EU-Programms zur Waldbrandbekämpfung in Griechenland im Einsatz sind, hieß es weiter. Bis Ende Juli kämpften auch deutsche Feuerwehrleute aus Baden-Württemberg auf der Peloponnes gegen die Flammen.

Waldbrände in Griechenland: Feuer auf Urlaubsinsel Lesbos

Auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos tobte ein Waldbrand, der auch einen Badeort der beliebten Urlaubsinsel erreicht hat. Am Küstenort Vatera wurden zwei Hotels und rund 90 Häuser evakuiert. Die Küstenwache hatte den Strand geräumt und dabei neun Menschen gerettet.

Der TV-Sender ERT berichtete, dass bei den Bränden mindestens zwei Häuser zerstört wurden. Mittlerweile wurde auf der Ferieninsel ein weiteres Dorf evakuiert. Im Südteil der Insel Lesbos konnten 85 Feuerwehrleute mit 21 Löschzügen sowie Löschflugzeugen und -hubschraubern die Flammen in Schach halten. Die starke Rauchentwicklung war sogar im Weltall zu sehen. Auf Twitter teilte das europäische Erdbeobachtungssystem Copernicus ein Satellitenbild, welches die Rauchwolken zeigt.

Waldbrand im Nationalpark Dadia ebenfalls noch nicht kontrolliert

Unterdessen tobte auch im Nordosten Griechenlands ein Waldbrand, welcher noch nicht kontrolliert werden konnte. Wegen des gewaltigen Feuers im Nationalpark Dadia musste das Dorf Dadia evakuiert werden. Einsatzkräfte und das Militär versuchten Schneisen in die Pinienwälder zu schlagen, um die Ausbreitung der Brände zu verhindern. Im Dadia-Nationalpark befindet sich eines der größten Waldgebiete Südeuropas.

Auch rund um die Hauptstadt Athen flammen immer wieder zahlreiche Brände auf. Niederschlag gab es in weiten Teilen des Landes seit Wochen nicht.