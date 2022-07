Hier brennt es aktuell in Griechenland – auch Urlaubsinsel betroffen

In Griechenland wurden am Wochenende innerhalb von 24 Stunden rund 140 Waldbrände registriert. Eine Übersicht, wo es in dem Land aktuell brennt.

Der Süden von Europa stellt den Hotspot der Waldbrände dar, welche weite Teile des Kontinents derzeit heimsuchen. Griechenland ist seit einigen Tagen besonders betroffen. Am Dienstag haben drei große Waldbrände die Feuerwehr in Atem gehalten. Auch in den kommenden Tagen soll es in dem beliebten Urlaubsland heiß bleiben, was eine große Gefahr für weitere Waldbrände darstellt. Schon jetzt ist ein Großteil der 86 griechischen Löschflugzeuge und Löschhubschrauber im Einsatz. Ein Blick auf die Orte, an denen sie am dringendsten gebraucht werden.

Waldbrände in Griechenland: Feuer auf Urlaubsinsel Lesbos

Auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos tobt ein Waldbrand, der mittlerweile auch einen Badeort der beliebten Urlaubsinsel erreicht hat. Am Küstenort Vatera wurden zwei Hotels und rund 90 Häuser evakuiert. Insgesamt sind in der Region etwa 450 Personen in Sicherheit gebracht worden. Die Küstenwache hatte den Strand geräumt und dabei neun Menschen gerettet.

Der TV-Sender ERT berichtete, dass bei den Bränden mindestens zwei Häuser zerstört wurden. Mittlerweile wurde auf der Ferieninsel ein weiteres Dorf evakuiert. Im Südteil der Insel Lesbos konnten 85 Feuerwehrleute mit 21 Löschzügen sowie Löschflugzeugen und -hubschraubern die Flammen in Schach halten. Die starke Rauchentwicklung war sogar im Weltall zu sehen. Auf Twitter teilte das europäische Erdbeobachtungssystem Copernicus ein Satellitenbild, welches die Rauchwolken zeigt.

Waldbrand im Nationalpark Dadia ebenfalls noch nicht kontrolliert

Unterdessen tobt auch im Nordosten Griechenlands ein Waldbrand, welcher noch nicht kontrolliert werden konnte. Wegen des gewaltigen Feuers im Nationalpark Dadia musste das Dorf Dadia evakuiert werden. Einsatzkräfte und das Militär versuchten am Wochenende Schneisen in die Pinienwälder zu schlagen, um die Ausbreitung der Brände zu verhindern.

Insgesamt waren rund 320 Feuerwehrleute mit 68 Löschzügen im Einsatz. Im Dadia-Nationalpark befindet sich eines der größten Waldgebiete Südeuropas.

Video: dpa

Insgesamt wurden in Griechenland am Sonntag rund 140 Brände in 24 Stunden registriert. Auch rund um die Hauptstadt Athen flammen immer wieder zahlreiche Brände auf. Regen ist derweil nicht in Sicht. Bis Anfang August sollen laut Meteorologen Trockenheit und rund 40 Grad in Griechenland vorherrschen.

