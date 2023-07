Waldbrände auf griechischen Inseln: 20.000 Menschen auf Rhodos evakuiert

Bei extremer Hitzewelle und nach langer Trockenheit brachen in Griechenland zahlreiche Waldbrände aus. Auch die Urlaubsinseln Rhodos, Korfu, Euböa und Evia sind betroffen.

Seit einer Woche halten zahlreiche Waldbrände Griechenland in Atem. Am vergangenen Montag brachen nach langer Trockenheit und extremer Hitze erste große Feuer in der Nähe der Hauptstadt Athen aus. Inzwischen sind auch etliche andere Regionen betroffen – insbesondere die beliebten Urlaubsinseln Korfu und Rhodos.

Waldbrände auf Rhodos: 20.000 Menschen evakuiert

Auf der Ferieninsel Rhodos tobt seit Tagen ein Großbrand. Am Sonntag waren zehn Löschflugzeuge und acht Hubschrauber im Einsatz. Darunter auch zwei Flugzeuge aus Frankreich, zwei aus der Türkei, eins aus Kroatien sowie ein Hubschrauber aus Jordanien, wie die Feuerwehr mitteilte. Trockenheit in Verbindung mit hohen Temperaturen und Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer ausbreitet.

In der Nacht kämpften Hunderte Feuerwehrleute dagegen, dass die Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften übergriffen, wie das Staatsfernsehen ERT berichtete. Seit Montagmorgen werden erneut Löschflugzeuge und Hubschrauber rund um die Ortschaft Laerma eingesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Am Samstag waren bei einer der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands etwa 20.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. Tausende Touristen, die ihre Hotels rund um das beliebte Ferienstädtchen Lindos verlassen mussten, verbrachten inzwischen die zweite Nacht in Sporthallen und Schulen. Viele warteten im Flughafen auf die nächste Möglichkeit, um abzufliegen.

Nur wenige Touristen reisten trotz der Brände am Sonntag mit Charter- und Linienflügen an, wie Reporter berichteten. Etwa 90 Prozent der Hotels von Rhodos sind nach Aussagen von Vertretern der Kommunalbehörde unversehrt von den Bränden geblieben – die meisten von ihnen angesichts der Hauptsaison jedoch auch ausgebucht.

Eine Besserung ist bislang in den kommenden Tagen noch nicht in Sicht. Laut der Feuerwehr bleibt die Waldbrandgefahr im Südosten von Rhodos auch am Montag und Dienstag sehr stark. Der Grund dafür ist der zunehmende Wind. Doch eine erste Hoffnung ist in Sicht: Am Donnerstag soll die seit praktisch zwei Wochen in Griechenland andauernde Hitzewelle vorerst enden. Die Thermometer sollen laut Vorhersage dann wieder für die Jahreszeit normale Temperaturen um die 35 Grad erreichen – statt der nun 40 Grad und mehr.

Lesen Sie dazu auch

Waldbrände auf Korfu, Euböa und Evia: Mehrere Dörfer evakuiert

Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Etwa 1000 Urlauber und Einwohner wurden mit Booten der Küstenwache in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Touristen verbrachten die Nacht in einem Theater von Korfu-Stadt. Die Gefahr sei nun vorbei und die Menschen sollten nach und nach zurück in ihre Hotels, berichtete der örtliche staatliche Radiosender am Montag.

Am Montagmorgen wurden auch auf der Insel Euböa, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Bislang sei niemand verletzt worden, wie der Rettungsdienst mitteilte. In allen Fällen wurden am Montagmorgen mit dem ersten Tageslicht Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände einzudämmen, so der Zivilschutz. (mit dpa)