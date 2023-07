Waldbrände in Griechenland: Mehrere Orte evakuiert

Griechenland leidet seit Tagen unter extremer Hitze und Trockenheit. Als dann am Montag ein starker Wind aufkam, brachen die ersten Waldbrände aus.

Nach mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad und einer längeren Trockenperiode sind am Montag die ersten großen Waldbrände in Griechenland ausgebrochen. In der Nacht zum Dienstag ist es der griechischen Feuerwehr gelungen, die meisten Brände im Großraum Athen zumindest teilweise unter Kontrolle zu bringen. Mit dem ersten Tageslicht wurden nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr 23 Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände vollständig zu löschen. Doch zwei Brände, die etwa zehn und etwa 80 Kilometer westlich Athens am Montag ausbrachen, bereiten noch Sorgen.

Evakuierungen wegen Waldbränden in Griechenland

Der Zivilschutz hatte am Montag die Evakuierung zahlreicher Einwohner angeordnet. Davon betroffen waren Kinder-Sommerlager in mehreren Dörfern im Osten Athens sowie in der Nähe des Badeortes Loutraki im Westen der Hauptstadt. Wie das Staatsfernsehen zeigte, brannten dort auch Häuser aus.

Die Flammen breiteten sich schnell in Richtung der Badeorte Lagonissi, Anavyssos und Saronida aus. Dichter Rauch schränkte den Verkehr auf den Straßen in der Nähe des Ortes Kalyvia ein. Die Behörden forderten die Einwohner auf, den Ort zu verlassen. Die Mönche eines Klosters wurde vorsorglich in Sicherheit gebracht. Auch rund um den Ort Loutraki ordneten die Behörden vorsorgliche Evakuierungen an. Aus einem Ferienlager in der Nähe des Dorfes wurden 1200 Kinder in Sicherheit gebracht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Waldbrände in Griechenland: Teilweise 44 Grad heiß

Bereits am Wochenende hatte der Zivilschutz eine Warnung ausgesprochen. Nach mehreren heißen Tagen und ohne Regen setzten am Montag starke Winde ein. Die Brandgefahr sei groß – und wegen des starken Windes auch die potenziell rasende Ausbreitung von Bränden. Und der Wind soll anhalten.

Am Montag war es in Griechenland bei etwa 35 Grad weitgehend erträglich. Doch am Wochenende hatten die Thermometer unter anderem auf Kreta und in Athen 44 Grad gezeigt. Und schon ab Mittwoch steht die nächste Hitze bevor. Vielerorts werden erneut mehr als 40 Grad erwartet. Auch in der Metropole Athen sollen die Temperaturen auf bis zu 44 Grad steigen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch