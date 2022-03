Waldbrände in Tirol, Niederösterreich und Steiermark

In Teilen Österreichs kam es zu teilweise heftigen Waldbränden. Die Löscharbeiten in Tirol und Niederösterreich erweisen sich als schwierig.

Seit Tagen wurde in Österreich wegen Trockenheit vor Waldbränden gewarnt. Nun kam es in Tirol, der Steiermark und Niederösterreich zu Feuern, teilweise mit mehreren Hundert Metern Ausdehnung.

Nordöstlich der Gemeinde Pinswang im Bezirk Reutte, nahe der deutschen Grenze, brach am Samstagmittag ein größeres Feuer aus. Am Nachmittag waren deshalb zehn Feuerwehren aus Tirol und Deutschland im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des steilen und felsigen Geländes als schwierig. Am Abend wurde der Löscheinsatz wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Brand konnte eingedämmt werden, allerdings kam es immer wieder zum Auflodern von Glutnestern, weswegen die Einsatzkräfte am Sonntag weiterhin versuchen, den Brand zu löschen. Eine Person sei mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden – ob es sich dabei um eine verletzte Einsatzkraft oder um eine "unbeteiligte Person" handle, sei allerdings unklar.

Video: SAT.1

Waldbrand in der Steiermark: Mann kommt ums Leben

In der Steiermark forderte ein Feuer ein Todesopfer: In Gnas kam am frühen Freitag Abend ein 80 Jahre alter Mann bei einem Waldbrand ums Leben. Das Feuer war von ihm wohl selbst entfacht worden. Der Pensionist hatte Medienberichten zufolge in einem Waldstück Laub zusammengerecht und dann in Brand gesetzt. Nachbarn bemerkten den Rauch und sahen nach, dabei entdeckten sie den verkohlten Leichnam.

Waldbrand in Österreich: Großeinsatz in Raabs an der Thaya

In Raabs an der Thaya brach am Samstagabend ebenfalls ein Waldbrand aus. Rund 130 Mitglieder von 14 Feuerwehren standen nach Angaben des Bezirkskommandos bei den Löschungsarbeiten im Einsatz. Das Feuer breitete sich durch den starken und anhaltenden Wind schnell auf einer Fläche von bis zu 20 Hektar aus. Bereits wenig später wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst.

