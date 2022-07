Waldbrände wüten in Tschechien: Rauch zieht bis nach Dresden

In vielen Teilen Europas wüten aktuell Waldbrände. Auch Tschechien ist betroffen. In der Sächsischen Schweiz steht ein Waldstück in Flammen.

Etliche Regionen in Europa kämpfen aktuell mit Waldbränden – so auch Tschechien. Nachdem es unterhalb der Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz gebrannt hatte, ist ganz in der Nähe das nächste Feuer ausgebrochen. Ein Waldstück im Bereich des bei Touristen beliebten Prebischtors in der Böhmischen Schweiz steht in Flammen. Der Brand dehnt sich aus. Weil sich der Wind gedreht hat, zieht der Rauch inzwischen Richtung Dresden. Wie der MDR berichtet, ist der Brandgeruch bis in die sächsische Landeshauptstadt wahrnehmbar. In der Nacht auf Montag meldete die Regionalleitstelle Dresden, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Waldbrand in Tschechien ausgebrochen

Der Waldbrand war auf tschechischer Seite des Nationalparks bei Hřensko in der Nähe des Prebischtors am Sonntagmorgen ausgebrochen. Das Gebiet ist nur schwer zugänglich, was die Löscharbeiten behinderte. Der Brand erstreckte sich auf einer Fläche von etwa drei Hektar. Am Nachmittag entdeckte die Feuerwehr weitere Stellen, an denen sich das Feuer ausbreitete, vor allem in Richtung der Schluchten. Dieser Bereich wurde deshalb evakuiert. Bis Mittwochmorgen hat sich der Waldbrand nicht weiter ausgebreitet. Er ist aber auch nicht gänzlich unter Kontrolle. In zwei von fünf Brandgebieten sei die Lage nach wie vor angespannt, sagte der Sprecher des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Die tschechische Nationalparkverwaltung geht von Brandstiftung aus. Es gab kein Naturereignis, wie einen Blitzschlag, das den Waldbrand ausgelöst haben könnte.

In einem Ferienlager im grenznahen Ceske Kamenice wurden in der Nacht zum Dienstag 70 deutsche Kinder und Erzieher evakuiert. Wie die Bild berichtet, wurde die Gruppe aus Leipzig mit Bussen nach Bad Schandau transportiert. Es ginge allen gut.

Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz

Die Flammen wüteten auf einer Fläche von rund zehn Quadratkilometern im Nationalpark Böhmische Schweiz, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte am Mittwoch mitteilte. Eine weitere Ausbreitung sei indes verhindert worden. Etwa 450 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Waldbrand war am Sonntag ausgebrochen. Der tschechische Nationalpark Böhmische Schweiz grenzt an die Sächsische Schweiz auf deutscher Seite.

Sächsische Schweiz: Waldbrand vor einer Woche

Bereits eine Woche zuvor war unterhalb der Bastei in der Sächsischen Schweiz ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Womöglich könnten die Insassen eines weinroten Mercedes Sprinter mit dänischem Kennzeichen mit dem Feuer in Verbindung stehen.

Video: dpa

Waldbrände in Europa und Kalifornien

Auch in anderen Teilen Europas wüten Waldbrände. In Griechenland ist ein Ende der Brände weiterhin nicht abzusehen. Betroffen sind unter anderem die Hauptstadt Athen und Umgebung sowie die Insel Euböa. In Spanien entspannte sich die Lage zwar, doch die Serie der Waldbrände geht weiter. Insbesondere ein Feuer auf Teneriffa bereitete Sorgen. Auf der beliebten Kanaren-Insel haben die Flammen bisher mehr als 24 Quadratkilometer zerstört. In Frankreich gibt es aktuell teilweise Entwarnung. Das Feuer in La Teste-de-Buch gilt als gelöscht. Der Brand in Landiras hingegen ist zwar unter Kontrolle. Es gebe aber noch etwa 30 aktive Brandherde und es bestehe die Gefahr, dass das Feuer wieder aufflamme.

Auch jenseits des Atlantiks brennt es. In den USA bedroht in Kalifornien ein sich rasch ausbreitendes Feuer auch den berühmten US-Nationalpark Yosemite. Das sogenannte Oak Fire, das im Bezirk Mariposa auf rund 48 Quadratkilometern wütete, zerstörte zehn Gebäude und beschädigte fünf weitere, wie die zuständige Behörde Cal Fire mitteilte. Knapp 2700 Häuser seien von dem Brand bedroht, der aus noch unbekannten Gründen am Freitagnachmittag ausgebrochen war. (mit dpa)