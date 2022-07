Waldbrände in Europa: Welche Urlaubsorte sind betroffen?

Der Süden Europas leidet unter einer Hitzewelle.Kroatien, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien haben zudem mit zahlreichen Waldbränden zu kämpfen, die teilweise Urlaubsorten sehr nah kommen.

Die Hitzewelle. Mehrere Länder haben mit Waldbränden zu kämpfen. Teilweise kommt das Feuer beliebten Urlaubsorten in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien sehr nah. Das Problem verschärft sich immer weiter. Gleichzeitig werden in Italien und Frankreich in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet.

Waldbrand in Kroatien: Bewohner in Sicherheit gebracht

In Kroatien kämpfte die Feuerwehr nahe der dalmatinischen Stadt Sibenik gegen einen Waldbrand, der am Mittwoch zwei Dörfer an der bei Urlaubern beliebten Krka-Riviera erfasste. ie Bewohner von Zaton und Raslina wurden mit Booten über die Stubalj-Bucht in Sicherheit gebracht. Der Zivilschutz erklärte, dass die Situation so schlimm sei, wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Wegen Waldbränden: Mehrere Ortschaften in Griechenland evakuiert

Wegen eines außer Kontrolle geratenen Waldbrandes wurde auf der griechischen Insel Samos am Mittwochabend mehrere Ortschaften evakuiert. Vor der Küste der Insel stürzte ein Löschhubschrauber aus niedriger Höhe ins Meer, als die Besatzung Wasser zur Brandbekämpfung aufnehmen wollte. Dabei starben zwei Insassen. Der Pilot wurde später schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein zunächst vermisster vierter Insasse sei an Land geschwommen, teilte die griechische Küstenwache mit. Was der Grund für den Absturz war, war zunächst unklar.

Der Waldbrand auf der Insel Kreta, nahe der Hafenstadt Rethymno, ist seit Samstagmorgen unter Kontrolle. Sechs Dörfer wurden zuvor evakuiert. Man habe die ganze Nacht gegen die Flammen gekämpft, teilte die griechische Feuerwehr mit. Häuser seien nicht beschädigt worden.

Waldbrände in Spanien: Eine der längsten Hitzewellen

Vor allem Spanien ist im Moment von einer Gluthitze betroffen. Der Wetterdienst Aemet rief laut der Deutschen Presseagentur am Mittwoch für 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften des beliebten Urlaubslandes Alarm aus. Diese zweite Hitzewelle des Jahres in Spanien wird laut Aemet wohl eine der längsten seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1975 werden.

Zusätzlich zu der anhaltenden Dürre im Land begünstigen starke Winde den Ausbruch und die Ausbreitung von Waldbränden. Das schlimmste Feuer wütet aktuell in der Gemeinde Las Hurdes nahe der Grenze zu Portugal. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, waren Anfang Juli Helikopter an der Costa Brava im Einsatz, um die Brände in der Nähe der Touristenorte zu löschen. In Katalonien im Ort Castell d'Aro mussten Urlauberinnen und Urlauber aus ihren Unterkünften evakuiert werden. Auch die Provinz Valencia war betroffen. Auf Mallorca brannten am Wochenende zwei Feuer in der Nähe von Cala Ratjada.

Über 40 Grad in Portugal: Kampf gegen Waldbrände

Auch in Spaniens Nachbarland Portugal kämpfen Feuerwehr und Zivilschutz bei teils deutlich über 40 Grad gegen Waldbrände. Betroffen ist vor allem das Zentrum des Landes. Eins der größten Feuer lodert in der Region Ourém nördlich von Lissabon. Auch in der Kleinstadt Ansião in der Gemeinde Pombal und am Gebirgszug Sierra de la Culebra gibt es Waldbrände. Ebenfalls in São Marcos da Serra, knapp 40 Kilometer landeinwärts von Albufeira, wurden Waldbrände gemeldet. Wegen der erhöhten Gefahr hat die Regierung am zweiten Juliwochenende einen achttägigen Alarmzustand ausgerufen.

Im Nordosten Portugals starb ein Pilot beim Absturz eines Löschflugzeugs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Flugzeug in der Nähe der Stadt Vila Nova de Foz Côa ab, berichtete die Zeitung Público.

Insgesamt wüten in Portugal derzeit 13 große und dutzende kleine Waldbrände, teilte der Zivilschutz mit. Touristen- und größere Wohngebiete seien bislang nicht betroffen.

Dutzende Waldbrände in Frankreich

Auch in Frankreich sind vieleorts Waldbrände ausgebrochen. An der Atlantikküste ist die Lage besonders prekär. Dort mussten tausende Menschen vor sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit gebracht werden. Es herrscht die Warnstufe Rot, die höchste Warnstufe. Bei Teste-de-Buch südlich der Großstadt Bordeaux wurden am Mittwochmorgen fünf Campingplätze sicherheitshalber geräumt und 6000 Menschen an andere Orte verlegt. In dem Gebiet wurden Temperaturen von 37 Grad erwartet. Auch die Gemeinden Bessèges und Bordezac sind von Waldbränden betroffen.

Feuerwehr kämpft in Italien gegen Waldbrände

Auch in Italien kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände. Im Pinienwald Pineta Sacchetti in der Nähe des Vatikans, in Kalabrien und auf Sizilien wurden die Brände wohl absichtlich gelegt. Auch in der toskanischen Provinz Massa Carrara an der Grenze zu Ligurien und in Südtirol brannte es am Mittwoch. Wegen der extremen Dürre hat die Regierung für den Rest des Jahres in den Regionen Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien, Lombardei, Piemont und Venetien den Notstand ausgerufen.

Mitte Juli erreichten die Waldbrände dann auch den größten See Italiens. Flammen und Rauchschwaden stiegen über dem Gardasee auf, da am Nordufer ein Waldbrand ausgebrochen war.

Waldbrände: Kann der Urlaub kostenlos storniert werden?

Eine Pauschalreise kann man nur kostenlos stornieren, wenn die Urlaubsregion konkret von Waldbränden betroffen ist. Dafür können Reisende schriftlich wegen außergewöhnlicher Umstände von dem Urlaub zurücktreten. Der Veranstalter muss dann den Preis zurückzahlen, so Reiserechtsanwalt Paul Degott aus Hannover gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.