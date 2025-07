Rauch über dem Reinhardswald - Brand unter Kontrolle

Die Feuerwehr hat einen Waldbrand im Reinhardswald nördlich von Kassel unter Kontrolle gebracht. Über einer etwa 18.000 Quadratmeter großen Fläche hatte sich am Dienstagnachmittag eine Rauchsäule gebildet, wie die Polizei mitteilte. 219 Einsatzkräfte der Feuerwehr dämmten die Flammen bis in die Nacht ein.

Bei der in Brand geratenen Fläche handelt es sich um ein 150 mal 120 Meter großes ehemaliges Waldstück mit gefällten Bäumen. Es liegt in der Nähe des Stadtteils Holzhausen in Immenhausen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. In der Nacht auf Mittwoch soll eine Brandwache Stellung halten. Es gibt keine Verletzten, Gefahr für Menschen bestand nicht.