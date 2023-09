Größter Brand in der Geschichte der EU: Griechenland verstärkt Löscheinsatz

Griechenland hat in diesem Sommer immer wieder mit schlimmen Waldbränden zu Kämpfen. Ein Feuer, das bei Alexandroupolis ausbrach, ist der größte Brand in der Geschichte der EU.

Die Ausmaße der Waldbrände in Griechenland in diesem Jahr sind gigantisch. Inzwischen ist auch offiziell, dass es sich bei den Bränden nahe der nordöstlich gelegenen Hafenstadt Alexandroupolis um die größten Brände in der Geschichte der Europäischen Union handelt. In diesem Jahr wurde Griechenland bereits von mehreren schweren Waldbränden heimgesucht. Seit Jahresbeginn brannten Feuer auf mehr als 120.000 Hektar.

20 Menschen starben wegen des Feuers in den Regionen Evros und Alexandroupolis. Das waren jedoch nicht die einzigen Todesfälle. Auch eine zweiköpfige Besatzung eines Flugzeugs zur Brandbekämpfung kam bei einem Einsatz ums Leben.

Waldbrand in Griechenland: Kampf gegen Großbrand bei Alexandroupolis

Nun haben die griechischen Einsatzkräfte ihren Kampf gegen einen Großbrand im Nordosten des Landes noch einmal verstärkt. Die Gesamtzahl der Löschkräfte am Boden stieg damit auf knapp 600. Sie werden von einer Flotte aus zehn Flugzeugen und sieben Hubschraubern aus neun europäischen Ländern unterstützt. Das Feuer war am 19. August nahe Alexandroupolis ausgebrochen. Es vereinte sich mit weiteren Bränden zu einem Inferno, das große Landflächen und Häuser zerstörte. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Ursachen für Waldbrände in Griechenland nicht abschließend geklärt

Weshalb die Brände in Griechenland ausgebrochen waren, ist noch nicht abschließend geklärt. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte – ohne Belege dafür zu haben – dass Migranten für einen von zwei großen Bränden im Nordosten des Landes verantwortlich seien. Gleichzeitig verteidigte er die Reaktion seiner Regierung. Schuld seien laut ihm vor allem der Klimawandel, eine lange Hitzewelle und anschließend starke Winde. Die Opposition sah das anders. Sokratis Famellos von der Partei Syriza warf der Regierung vor, nicht auf die Waldbrände vorbereitet gewesen zu sein.

