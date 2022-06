Waldbrand in Brandenburg: Wann kommen Regen und Gewitter?

In Brandenburg sind durch die Hitzewelle und die hohen Temperaturen zwei große Waldbrände ausgebrochen. Munition erschwert den Löscheinsatz. Nun hoffen die Anwohner auf Regen und Gewitter am Vormittag.

Am Vormittag könnte es endlich soweit sein: Die Wettervorhersage prognostiziert Regen und Gewitter. Für die Anwohner Brandenburgs wäre das ein Segen, denn sie leiden gerade unter zwei großen Waldbränden bei Treuenbrietzen und Beelitz (beide Landkreis Potsdam-Mittelmark).

Nur rund 20 Kilometer voneinander entfernt brannten am Hitzewelle-Wochenende zwei große Waldstücke. Dichte Rauchschwaden steigen auf, deren Brandgeruch noch im 100 Kilometer entfernten Dresden zu riechen war. Regen und Gewitter würden nicht nur Abkühlung bringen, sondern vor allem die akute Gefahr senken. Bislang reicht der Niederschlag dazu nicht aus – die Wetteprognosen für Montagvormittag geben allerdings Hoffnung.

Waldbrände Brandenburg: Nur Regen und Gewitter können erhoffte Entspannung bringen

In Treuenbrietzen liegt rund 80 Kilometer südwestlich von Berlin. Hier sei die Lage nach Einschätzung des Landkreises vom späten Sonntagabend stabil gewesen. 435 Einsatzkräfte waren in der Nacht allerdings noch vor Ort. "Am Morgen hoffen wir dann auf den versprochenen Regen", sagte Sprecherin Andrea Metzler am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Video: dpa

In Beelitz, wo es ebenso brennt, sei es etwas komplizierter, sagte Metzler. 200 Hektar brennen hier mittlerweile, so Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos). Einige Straßenzüge wurden evakuiert. viele weitere Bewohner wurden aufgefordert, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Waldbrände Deutschland 2022: Feuer bedrohen Wohnhäuser – hunderte Menschen evakuiert

Das Feuer ist von manchen Häusern nur noch wenige hundert Meter entfernt. Deshalb sind die Einsatzkräfte dabei, Bäume zu fällen und Brandschneisen zu schaffen. So wollen sie das Vorrücken der Flammen stoppen.

Bürgermeister Knuth sagte: "Wir hoffen, dass die Ausbreitung zum Stoppen kommt und wir letztlich erfolgreich das Feuer bekämpfen können." Vor allem aber hoffe er auf den angekündigten Regen.

Lesen Sie dazu auch

Video: AFP

Und tatsächlich: Am frühen Montagmorgen fielen die ersten Tropfen – doch noch ist es zu wenig, um den erhofften Effekt zu bringen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) waren es nur vereinzelte Schauer und kleinere Gewitter – sie brachten nicht genug Regen. Erst im Laufe des Vormittags soll es die erhofften flächendeckenden Niederschläge geben, die für die nötige Entspannung sorgen könnten, sagte ein Sprecher.

Waldbrand in Brandenburg: Wind facht Feuer an

Für Treuenbrietzen ist es nicht der erste Waldbrand: 2018 brannte die Fläche schon einmal. Damals waren es ganze 400 Hektar. Seit Freitag wütet erneut ein Feuer, gegen das Feuerwehr und Bundeswehr ankämpfen. Ausbreiten konnte es sich aufgrund heftiger Winde aus wechselnden Richtungen. Am Samstag konnte der in einem Kiefernwaldstück ausgebrochene Brand zunächst etwas eingedämmt werden – von 60 auf 40 Hektar. Doch in der Nacht zum Sonntag dehnte er sich auf rund 100 Hektar Brandfläche aus. Am Sonntag waren es dann 200 Hektar.

Treuenbrietzen: Munition erschwert Löscheinsatz

Der Kampf gegen die Flammen ist in dem Gebiet besonders schwierig: Der Boden des ehemaligen Spreng- und Übungsplatzes steckt voller Munition und Kampfmittel. deshalb kommen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran. Das Feuer könnte die im Boden verborgene Munition hochgehen lassen. Deshalb versuchen Hubschrauber der Bundeswehr das Feuer aus der Luft zu bekämpfen. Bei Dutzenden Flügen warfen sie Zehntausende Liter Wasser aus einem nahen Baggersee auf das Waldgebiet ab.

Ein Löschhubschrauber der Bundeswehr hilft beim Löschen der Feuer in Treuenbrietzen Foto: Paul Zinken, dpa (Archivbild)

(mit dpa)