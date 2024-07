4000 Helfer kämpfen gegen Waldbrand in Kalifornien – Experten warnen vor Zerstörungskraft

Im Norden Kaliforniens kämpfen mehr als 4000 Helfer gegen einen starken Waldbrand. Nach ersten Schätzungen wurden knapp 70 Gebäude beschädigt oder zerstört, rund 4200 Menschen mussten die Gefahrenzone verlassen. Der Behörde Cal Fire zufolge handelt es sich um den siebtgrößten Brand in der Geschichte des Westküstenstaates.

Waldbrand in Kalifornien womöglich durch Brandstiftung ausgelöst

Auslöser für das „Park-Fire“ könnte Brandstiftung sein. Ein 42-Jähriger wird verdächtigt, ein Feuer gelegt zu haben. Er soll ein brennendes Auto in eine Schlucht geschoben haben. Am Donnerstag nahm ihn die Polizei fest. Vor wenigen Tagen war das Feuer noch völlig außer Kontrolle und breitete sich schnell auf eine Fläche von über 1450 Quadratmetern aus – das entspricht mehr als der Fläche der Stadt Los Angeles. Am Wochenende zog der Rauch bis in den 250 Kilometer entfernten Großraum San Francisco, teilte der National Weather Service mit.

Doch inzwischen macht die Feuerwehr Fortschritte gegen die Flammen. Das „Park“-Feuer nördlich von Sacramento ist mittlerweile zu zwölf Prozent eingedämmt. Leicht sinkende Temperaturen und abflauende Winde begünstigten zeitweise die Löscharbeiten. In den kommenden Tagen sollten die Temperaturen aber wieder ansteigen. Angesichts des Klimawandels warnen Experten, dass Feuer häufiger auftreten und mehr Zerstörungskraft entfalten.

Notstand wegen Waldbrand in Kalifornien ausgerufen

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom erbat im Kampf gegen den Brand Hilfe aus der US-Hauptstadt Washington. Nach einem Besuch in vom Feuer betroffenen Gebieten hatte Newsom für die Region den Notstand ausgerufen. Dadurch können zusätzliche Mittel und Personal für den Kampf gegen die Feuer schneller bewilligt werden. Wie The Guardian berichtet, sei der US-Präsident Joe Biden über den Waldbrand in Kalifornien informiert worden und habe sein Team angewiesen, alles Mögliche zu tun, um die Bemühungen zur Bekämpfung des Brandes zu unterstützen.

Dutzende Waldbrände wüten in den USA

Auch andere Teile der USA kämpfen aktuell gegen Dutzende Waldbrände. Im Bundesstaat Oregon kam ein Feuerwehrmann ums Leben, als ein Tanker in der Nähe eines Feuers abstürzte.