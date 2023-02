Waldbrand in Südtirol: Funke löst Feuer an Marlinger Berg aus

In Südtirol ist am Samstagmorgen in einem Wald ein Feuer ausgebrochen. 150 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz. Inzwischen ist der Brand mehr und mehr unter Kontrolle.

Am Samstagnachmittag ist am Marlinger Berg in Südtirol, wenige Kilometer von Meran entfernt, in unwegsamem Gelände ein Feuer ausgebrochen. Der Brand hat sich auf einer Fläche von etwa 50 Hektar ausgebreitet. Auslöser war laut Südtirol News eine Stromleitung, die wohl von einem Baum zu Boden gerissen wurde. Funkenflug hat das Feuer dann offenbar entfacht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Etwa 150 Einsatzkräfte der Feuerwahr waren am Samstag im Einsatz. Wegen des starken Windes und des steilen Geländes gestaltete sich die Brandbekämpfung schwierig. Drei Personen, die in der Nähe des Feuers wohnen, wurden evakuiert. In der Nacht wurde die Zahl der Einsatzkräfte reduziert. Auf Videos war zu sehen, wie die Flammen den Nachthimmel erhellten und sich am Hang entlang fraßen. Am Sonntag bei Tagesanbruch kamen zwei Hubschrauber zum Einsatz.

Waldbrand in Südtirol mehr und mehr unter Kontrolle

Seit den Morgenstunden ist der Brand laut der Nachrichtenagentur Ansa mehr und mehr unter Kontrolle. Um die Mittagszeit stiegen vom betroffenen Hang aber noch immer Rauchschwaden auf. Die Feuerwehr hoffe, dass das Feuer bald komplett gelöscht werden könne und nicht wieder starker Wind einsetzt. Die Nachlöscharbeiten werden wohl noch zwei bis drei Tage andauern. Der entstandene Rauch stellte laut dem Zivilschutz keine Gefahr für die Bevölkerung dar.