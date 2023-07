Nahe Dubrovnik: Waldbrände wüten auch in Kroatien

Die Waldbrände, die rund um das Mittelmeer toben, haben Kroatien erreicht. In der Nähe der historischen Altstadt Dubrovnik ist Anfang der Woche ein Feuer ausgebrochen.

Nicht nur in Italien und in Griechenland wüten zur Zeit Waldbrände, auch in Kroatien brennt es. Hohe Temperaturen, trockene Hitze und starke Winde plagen auch das beliebte Urlaubsland an der Adria.

Das Feuer grassiert vor allem im Süden des Landes, in der Nähe von Dubrovnik. Nur etwa zwölf Kilometer vor der beliebten Touristenstadt, die zum Weltkulturerbe der Unesco zählt, brach Montagnacht ein Brand aus. Starke Südwinde erschweren die Löscharbeiten der Feuerwehr und sorgen dafür, dass der Brand nur schwierig einzudämmen ist.

Waldbrand in Kroatien: Feuer nahe Dubrovnik ausgebrochen

Rund 130 Feuerwehrleute seien laut der kroatischen Feuerwehrgemeinschaft (HVZ) am Mittwoch dort im Einsatz. Zwei Löschflugzeuge mussten abgezogen werden, weil der Wind zu stark sei, teilte die HVZ mit. Wohngebäude seien aktuell jedoch nicht gefährdet. Evakuierungen gab es ebenfalls bisher nicht.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters berichten lokale Medien von explodierenden Landminen durch das Feuer. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft konnte die Detonationen jedoch nicht bestätigen.

Berichte über Detonation durch Feuer in Kroatien

Am Dienstag brach laut Reuters ein zweites Feuer in der Region Split-Dalmatien aus. Dort waren 65 Feuerwehrleute mit drei Löschflugzeugen im Einsatz. Am Mittwoch soll der Wind langsam wieder nachgelassen haben.

Schon vor rund zwei Wochen wüteten in verschiedenen Teilen des Landes Waldbrände, darunter in Šibenik bei Split, bei Rijeka im Norden Kroatiens und im Landesinneren.