Drohnen und KI helfen bei früher Waldbrand-Erkennung

Wie können Waldbrände möglichst früh und kostensparend entdeckt werden? Bei einem Projekt im osthessischen Rotenburg an der Fulda (Kreis Hersfeld-Rotenburg) wird der Einsatz von Drohnen getestet, deren Aufnahmen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) auf erste Anzeichen eines beginnenden Waldbrands untersucht werden. Das Projekt wird an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) bei einem öffentlichen Flugtermin vorgestellt.

Das Projekt wird mit Mitteln aus dem Förderprogramm «Starke Heimat» des Landes Hessen gefördert. Die Stadt Rotenburg hat dafür nach eigenen Angaben zur Umsetzung ihrer Digitalisierungsprojekte im vergangenen Jahr eine Fördersumme in Höhe von rund 1,35 Millionen Euro erhalten.