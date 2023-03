"Walk of Fame"

"Friends"-Star Courteney Cox putzt ihren Hollywood-Stern

In der US-Kultserie "Friends" spielte Courteney Cox eine Köchin mit Putzfimmel. Nun rückte die Schauspielerin in Monica-Manier auf dem "Walk of Fame" an, um ihre Sternenplakette zu polieren.

"Friends"-Star Courteney Cox hat mit einer Putzaktion in Hollywood Humor bewiesen. Ende Februar war die Schauspielerin auf dem berühmten "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt worden. Am Mittwoch postete sie auf Instagram ein witziges Video, in dem sie mit Küchenrolle und Sprühflasche auf der belebten Flaniermeile anrückt und die Plakette poliert. In dem Video, mit Dolly Partons Hit-Song "9 to 5" unterlegt, bittet sie Fußgänger mit gespieltem Ernst, nicht auf ihren Stern zu treten. "Einer muss es ja machen", betitelte sie die Putzaktion. In der US-Kultserie "Friends" (1994 bis 2004) spielte Cox die Köchin Monica Geller, die als pingeliger Sauberkeitsfreak bekannt war. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Cox beließ es nicht bei der eigenen Plakette, sie polierte auch die Sterne ihrer Kolleginnen Laura Dern, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. "Danke, dass du uns sauber hältst, Court!!", kommentierte Witherspoon auf Instagram. Cox war am 27. Februar mit dem 2750. Stern auf dem "Walk of Fame" gefeiert worden. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und Laura Dern zollten ihr dabei als Gastrednerinnen Tribut. (dpa)

