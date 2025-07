Pilgern auf der Bonifatius-Route an einem historischen Tag

Auf der Bonifatius-Route, einem Wanderweg zwischen Mainz und Fulda, wird an diesem Mittwoch in Osthessen ein Pilgertag gefeiert. Der 9. Juli ist ein besonderes Datum, weil der Leichnam des heiligen Bonifatius der Überlieferung nach an diesem Tag in Fulda ankam, wie die Organisatoren der Bonifatius-Route erklärten. In der osthessischen Stadt hat der «Apostel der Deutschen» auch seine letzte Ruhestätte gefunden.

Der Pilgertag beginnt um 10.00 Uhr mit einem Wallfahrtsamt in der Kirche Kleinheiligkreuz bei Kleinlüder. Weiter geht es zur Schnepfenkapelle und über mehrere Stationen nach Fulda, wo gegen 17.50 Uhr eine Abschlussandacht gefeiert wird. Auf dem Weg sind den Angaben zufolge «mehrere spirituelle Impulse» geplant. Diakon Michael Friedrich wird die Wanderer begleiten.

180 Kilometer langer Wanderweg

Der Weg wurde im Jahr 2004 zum 1250. Todestags des heiligen Bonifatius eingeweiht und verbindet die beiden Domstädte Mainz und Fulda. Die komplette Strecke ist rund 180 Kilometer lang und kann auch in einzelnen Abschnitten erwandert werden. Im vergangenen Jahr feierte die Bonifatius-Route ihr 20-jähriges Bestehen.

Der Weg nach Fulda ist der letzte Abschnitt auf der Bonifatius-Route. (Archivfoto) Foto: Michael Bauer/dpa