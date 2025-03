Angriff in Flüchtlingsheim – Mann im Krankenhaus

Bei einer Auseinandersetzung unter Bewohnern eines Flüchtlingsheims in Baden-Württemberg ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Die beiden Männer seien in der Unterkunft in Wangen im Allgäu, das im Kreis Ravensburg in Grenznähe zu Bayern liegt, aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittag.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sichere Spuren. Der mutmaßliche Angreifer sei festgenommen worden. Das Alter der beiden Männer war zunächst nicht bekannt. Ob bei der Tat ein Gegenstand oder eine Waffe eingesetzt wurde, blieb vorerst unklar.