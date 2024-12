Wann ist der Winteranfang 2024? Und warum gibt es zwei Termine?

Wann der Winteranfang 2024 ist, lässt sich nicht mit einem einzigen Datum beantworten. Der meteorologische und der kalendarische Winterbeginn sind nämlich zwei unterschiedliche Termine.

Dabei spielt auch die Wintersonnenwende eine wichtige Rolle. Was es damit auf sich hat und wann Winterbeginn ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wann ist der Winteranfang 2024 meteorologisch?

Der meteorologische oder auch klimatologische Winteranfang ist immer der 1. Dezember. Die Weltorganisation für Meteorologie hat den Beginn von Jahrszeiten immer für den ersten Tag des Monats definiert, in dem der kalendarische Anfang liegt: Am 1. März beginnt demnach der Frühling, am 1. Juni der Sommer und am 1. September der Herbst.

Wann ist kalendarischer Winteranfang 2024?

Der kalendarische oder auch astronomische Winteranfang richtet sich nach dem Stand der Erde zur Sonne. Es handelt sich um die sogenannte Wintersonnenwende.

Das Datum oder zumindest die Uhrzeit unterscheiden sich jedes Jahr ein bisschen. Das sind die nächsten Termine für den Winteranfang im Überblick:

Winteranfang 2024: 21. Dezember 2024 um 10.19 Uhr

Winteranfang 2025: 21. Dezember 2025 um 16.02 Uhr

Winteranfang 2026: 21. Dezember 2026 um 21.49 Uhr

Winteranfang 2027: 22. Dezember 2027 um 03.41 Uhr

Winteranfang 2028: 21. Dezember 2028 um 09.19 Uhr

Ist Winteranfang immer am 21. Dezember?

Der 21. Dezember wird oft mit dem kalendarischen Winteranfang verbunden. Wie die Daten zeigen, fällt er auch tatsächlich in vielen Fällen auf diesen Tag mit unterschiedlicher Uhrzeit. Der Winterbeginn ist aber auch am 22. Dezember möglich.

Wintersonnenwende 2024: Was bedeutet der Winteranfang?

Der kalendarische Winteranfang ist auf der Nordhalbkugel immer am kürzesten Tag des Jahres. Die Wintersonnenwende bedeutet, dass die Sonne die geringste Mittagshöhe am Horizont erreicht. Gerade einmal rund acht Stunden Helligkeit gibt es am Tag des Winterbeginns.

Danach werden die Tage dann wieder länger, sodass drei Monate später die Tag-und-Nacht-Gleiche herrscht - Tag und Nacht sich dann also gleich lang. Noch einmal drei Monate später ist die Sommersonnenwende mit dem längsten Tag des Jahres.