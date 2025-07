An der längsten Nacht des Jahres ist die Sonne auf der Nordhalbkugel am weitesten weg von der Sonne. Seit Jahren haben sich um das Datum im Dezember verschiedene Traditionen und Feierlichkeiten etabliert.

Wann ist die längste Nacht des Jahres 2025?

Die längste Nacht des Jahres 2025 fällt auf den 21. Dezember. Laut earthsky.org beginnt ab 16:03 Uhr die längste Nacht des Jahres. Astronomischer Winteranfang ist 2025 also am 21. Dezember.

Erklärung: Wie kommt die längste Nacht des Jahres zustande?

Zweimal im Jahr gibt es eine Sonnenwende. Auf der Nordhalbkugel findet laut NASA die Wintersonnenwende immer um den 21. und 22. Dezember statt, die Sommersonnenwende rund um den 20. bis 21. Juni. Zur Sonnenwende ist die Bahn der Sonne auf der Nordhalbkugel am weitesten von der Sonne abgewandt. Wie NASA berichtet, verläuft die Erdachse von "oben" nach "unten" wie eine imaginäre Stange durch die Erdkugel. Bei der Laufbahn um die Sonne dreht sich die Erde um diesen Pol und macht jeden Tag eine vollständige Umdrehung. Deshalb haben wir Tag und Nacht.

Rund um die Wintersonnenwende erhält die Nordhalbkugel sehr wenig direktes Licht der Sonne, weshalb die Temperaturen in der Jahreszeit grundsätzlich kälter sind. Auf der Nordhalbkugel liegt zur Wintersonnenwende die Sonne am niedrigsten Punkt im ganzen Jahr. Übrigens: Während Menschen auf der Nordhalbkugel die längste Nacht des Jahres erleben, markiert das Datum auf der Südhalbkugel den längsten Tag des Jahres. In einigen Regionen auf der Nordhalbkugel - zu Beispiel auf Spitzbergen - dauert die "längste Nacht des Jahres" sogar einige Monate an. Weil die Erde um 23,5 ° geneigt ist, bekommt die Inselgruppe ungefähr von Mitte November bis Mitte Januar fast keine Sonnenstrahlen ab.

Die längste Nacht des Jahres hat auch eine kulturelle Bedeutung

Bereits alte Kulturen, wie die Inka oder die Kelten, haben die Laufbahn der Sonne studiert und sogar Monumente aufgebaut, wo die längste Nacht beziehungsweise der längste Tag des Jahres zu sehen ist - eines davon ist Stonehenge. Jährlich versammeln sich tausende Menschen an den Sonnenwenden, um zu beobachten wie die Sonne am sogenannten "Heel Stone" untergeht. Auch das Hügelgrab Newgrange in Irland liefert an der längsten Nacht des Jahres eine Show: Bei Sonnenaufgang gelangt ein Lichtstrahl bis tief in die Grabkammer.