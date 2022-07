Wann ist Internationaler Freundschaftstag 2022? Datum und Bedeutung

Noch im Juli wird der Internationale Tag der Freundschaft gefeiert. An welchem Datum der Freundschaftstag ist und welche Bedeutung er hat, lesen Sie hier in diesem Artikel.

Egal ob Muttertag, Vatertag oder Valentinstag - Gedenktage zu Ehren nahestehender und wichtiger Personen gibt es viele. Im Jahr 1958 hatte sich in Paraguay eine Initiative namens "Cruzada Mundial de la Amistad" gegründet, welche sich die Einführung eines Freundschaftstages zum Ziel machte - mit Erfolg. 2011 wurde der "International Day of Friendship" offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt und in die Liste der Welttage integriert.

Möchten Sie wissen, wann genau der Internationale Freundschaftstag ist und was es mit dem Tag auf sich hat? Hier haben wir alle wichtigen Infos rund um Datum und Brauchtum für Sie.

Datum: Wann ist Internationaler Freundschaftstag 2022?

In Deutschland, so wie in zahlenreichen anderen Ländern auf der Welt, wird der Internationale Freundschaftstag seit 2011 jedes Jahr aufs Neue am 30. Juli gefeiert. 2022 fällt der Tag der Freundschaft daher auf einen Samstag.

Video: ProSieben

Laut der UN-Resolution sind weltweit alle Personen dazu eingeladen, den Tag je nach kulturellen Bräuchen und Riten zusammen zu feieren.

Bedeutung hinter dem Internationalen Freundschaftstag?

Am 30. Juli soll jährlich die wichtige Bedeutung der Freundschaft und die damit einhergehenden Vorzüge hervorgehoben werden. Am Internationalen Freundschaftstag geht es nicht nur um die Freundschaft zwischen Personen, sondern auch um Beziehungen zwischen Kulturen und Ländern. Der Internationale Tag der Freundschaft soll dazu beitragen, zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken und das Wohl der Menschheit dadurch zu unterstützen.

Der Tag wird dabei in der Weise zelebriert, wie es in den jeweiligen Kulturen üblich ist. Beispielweise können von Organisationen verschiedene Veranstaltungen oder Aktivitäten ins Leben gerufen werden, welche den Zusammenhalt der internationalen Gemeinschaft fördern und gleichzeitig zu gegenseitigem Verständnis, gegenseitiger Hilfsbereitschaft und falls nötig, Aussprachen verhelfen.

Lesen Sie dazu auch

Jede einzelne Person kann den Internationalen Freundschaftstag dazu nutzen, Zeit mit den Freunden zu verbringen und durch kleine Aufmerksamkeiten die Wichtigkeit der bestehenden Freundschaft zu verdeutlichen.

Ziel beim Internationalen Freundschaftstag

Ziel am Internationalen Freundschaftstag ist auch 2022, diese Freundschaften wertzuschätzen. Diese Anerkennung kann in Form eines einfachen Dankeschöns, welches an die Freunde und Freundinnen gerichtet ist, durch kleine Geschenke oder gemeinsame Aktivitäten ausgedrückt werden.

Beständige Freundschaften stärken das eigene Wohlbefinden und machen gleichzeitig glücklich und zufrieden. Laut wissenschaftlichen Studien sind Menschen mit Freunden sogar gesünder und haben die Chance auf ein längeres Leben. Schöne Erlebnisse zusammen teilen, gemeinsam durch dick und dünn gehen, lachen oder einfach Zeit miteinander verbringen ist gut für Körper und Seele.

Der wichtigste Faktor einer guten Freundschaft ist nicht gezwungenermaßen die Ähnlichkeit. Im Gegenteil: Gute Freunde können sich in ihrem Wesen häufig auch stark voneinander unterscheiden. Funktionierende Freundschaften zeichnen sich vielmehr durch Vertrauen, Ehrlichkeit, einem aktiven Zeit füreinander nehmen und guten Ratschlägen aus.