Wann ist St. Patrick’s Day 2025? Und welche Bedeutung steckt dahinter?

Der St. Patrick’s Day (irisch: Lá Fhéile Pádraig) ist der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, der vermutlich im 5. Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Wir informieren Sie hier über den Feiertag zu seinen Ehren. An welchem Datum begeht man das Fest? Welches Brauchtum ist damit verbunden? Und was wissen wir über den heiligen Patrick?

Datum: Wann ist St. Patrick’s Day 2025?

Wie jedes Jahr wird der St. Patrick’s Day am 17. März gefeiert. 2025 ist der Wochentag ein Montag. In Irland ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag – in Deutschland nicht.

Bräuche: Warum trägt man am St. Patrick’s Day Grün?

Der St. Patrick’s Day wird weltweit von Iren, irischen Auswanderern und immer häufiger auch von Nicht-Iren gefeiert. In der Hauptstadt Dublin und den meisten anderen irischen Städten machen große Paraden und diverse andere Aktivitäten den St. Patrick’s Day zu einem bunten Volksfest. Die größten Aufmärsche finden außer in Dublin in München, New York, Boston, New Orleans, Chicago, Manchester und Savannah statt. Auch in Großbritanniens Hauptstadt London gibt es jedes Jahr eine Parade und ein Festival.

Am 17. März ist Grün die vorherrschende Farbe der feiernden Iren in aller Welt; in einigen Städten werden am St. Patrick’s Day sogar die Flüsse grün eingefärbt - zum Beispiel in Chicago. Bis 2003 wurde hierzu Uranin verwendet. Das ist ein Farbstoff, der normalerweise zur Leck-Ortung und als Fließweg-Nachweis verwendet wird. Wegen möglicher Schäden durch diese fluoreszierende Chemikalie werden heute pflanzliche Farbstoffe verwendet. Sogar Bier (allerdings nicht das irische Heiligtum Guinness) wird an diesem Tag manchmal grün eingefärbt.

Auch in Deutschland gibt es in München jedes Jahr eine große Parade, die immer auf einen Sonntag in der Nähe des Feiertags gelegt wird.

Bedeutung vom St. Patrick’s Day: Wer war eigentlich der heilige Patrick?

Sankt Patrick soll im fünften Jahrhundert das Christentum nach Irland gebracht haben. Über den Schutzpatron der Iren gibt es allerdings kaum gesicherte Fakten. Historiker gehen davon aus, dass der heute verehrte Heilige als Einzelperson nie existiert hat und dass stattdessen die Geschichten von mindestens zwei Menschen vermischt wurden.

Es könnte sich bei der historischen Figur um Patricius gehandelt haben, der als Sohn eines römischen Offiziers im Großbritannien der römischen Zeit aufwuchs und dort im katholischen Glauben erzogen wurde. Gleichzeitig könnte in die Legendenbildung um den heiligen Patrick auch das Wirken des Missionsbischofs Palladius eingeflossen sein.

Eines haben Patricius und Palladius der Überlieferung nach gemeinsam: Sie sollen als Bischöfe und Missionare dafür gesorgt haben, dass sich der christliche Glaube in Irland verbreitete.